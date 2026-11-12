"화장실 물, 객실까지 넘쳤다"…여객기 비상착륙 소동

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 저비용항공사 여객기가 기내 화장실 세면대 누수로 물이 객실 바닥까지 침수되는 바람에 비상착륙했다.

CBS 뉴스 등 미국 매체들에 따르면 11일(현지시각) 오전 10시15분쯤 콜로라도주 덴버 국제공항을 출발해 미시간주 디트로이트 메트로폴리탄 공항으로 향하던 프론티어항공 3655편이 일리노이주 시카고 오헤어 국제공항으로 항로를 변경했다.

항공기 앞쪽 화장실 세면대에서 물이 새어 나왔기 때문이다. 누수된 물이 객실 내부까지 흘러들어 바닥을 적실 정도로 악화되자 기장은 관제 당국에 비상 상황을 선언했다.

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기장은 관제사와의 교신에서 누수된 물의 양이 상당해 항공기 전자장비가 손상될 가능성을 우려한다고 설명했다. 관제 당국은 항공기의 오헤어 공항 비상착륙을 허가했다.

소셜미디어에 공개된 영상에는 기내 앞쪽 화장실에서 물이 흘러나오는 모습이 담겼다.

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한 승객은 배관공인 다른 승객이 물을 잠그는 데 성공했지만, 이미 객실로 상당량의 물이 흘러나온 뒤여서 항공기가 항로를 변경했다고 전했다. 승객과 승무원 가운데 다친 사람은 없었다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com