"2차 사고 막으려다 중상 입은 경찰관 지원"…자생한방병원 '훈훈한' 사회공헌

[스포츠조선 장종호 기자] 자생한방병원이 고속도로 교통사고 현장에서 2차 사고를 막다 중상을 입은 경찰관의 치료와 회복을 위해 힘을 보탰다.

자생의료재단(이사장 박병모)은 11일 경기남부경찰청에서 공무 수행 중 중상을 입은 경찰관을 위한 치료·회복 지원금 전달식을 개최했다고 12일 밝혔다. 이날 전달식에는 자생의료재단 신민식 사회공헌위원장을 비롯해 김홍근 경기남부경찰청장 직무대리, 경기사회복지공동모금회 김효진 사무처장 등 관계자 20명이 참석했다.

자생의료재단은 경기사회복지공동모금회를 통한 지정기탁 방식으로 치료·회복 지원금 1000만원을 전달했으며, 지원금은 경찰관의 향후 치료와 재활 등 회복 과정에 쓰일 예정이다.

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해당 경찰관은 경기남부경찰청 고속도로순찰대 소속으로, 지난달 24일 새벽 5시쯤 영동고속도로 인천 방향 여주분기점 인근 교통사고 현장에 출동했다. 현장은 도로에 넘어져 있던 대형 트레일러를 SUV 차량이 들이받으면서 불이 나, 뒤따르는 차량들의 연쇄 추돌이 우려되는 일촉즉발의 상황이었다. 경찰관은 2차 사고를 막기 위해 차량이 오가는 고속도로 위에서 교통 통제에 나섰고, 그러던 중 달려오던 6.5톤 화물차에 치이는 사고를 당했다.

이 사고로 경찰관은 왼쪽 다리의 무릎 위까지 절단되는 중상과 오른쪽 쇄골과 갈비뼈, 대퇴부 골절 등 여러 손상을 입었다. 사고 직후 병원으로 이송돼 응급수술을 받았으나, 극심한 통증과 고열 등으로 어려움을 겪고 있으며 추가적인 치료와 재활이 필요한 상황이다.

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자생의료재단은 위험을 무릅쓰고 시민의 생명과 안전을 지키다 다친 경찰관에게 실질적인 도움을 전하고자 이번 지원을 결정했다. 특히 중증 외상으로 치료와 재활이 길어질 것으로 예상되는 만큼, 치료 과정에서 생기는 경제적 부담을 덜어 회복에만 전념할 수 있도록 돕는다는 계획이다.

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김홍근 경기남부경찰청장 직무대리는 "위험한 사고현장을 지키다 크게 다친 동료에게 따뜻한 손길을 내밀어 준 자생의료재단에 깊이 감사드린다"며 "경찰도 부상 경찰관이 치료와 재활에 전념하고 건강하게 일상으로 돌아올 수 있도록 끝까지 세심하게 살필 것"이라고 전했다.

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자생의료재단 신민식 사회공헌위원장은 "시민의 안전을 지키기 위해 위험한 사고 현장에서 맡은 임무를 다하다 큰 부상을 입은 경찰관의 소식에 안타까움을 느꼈다"며 "이번 지원이 치료와 회복에 조금이나마 보탬이 되길 바라며, 하루빨리 건강을 되찾아 일상으로 복귀할 수 있기를 기원한다"고 말했다.

한편 자생한방병원은 '긍휼지심(矜恤之心, 환자의 아픔을 내 가족의 아픔처럼 느껴 진심으로 열과 성을 다해 돕고자 하는 마음)'의 경영철학을 바탕으로 이웃과 사회를 위해 헌신한 이들을 꾸준히 지원해 오고 있다. 특히 지난 2월에는 경기 고양시에서 제동이 풀린 1톤 화물차를 멈춰 세우다 중상을 입은 '화물차 사고 의인' 양명덕 씨 가족에게 긴급 생계·의료비를 전달했다. 아울러 2023년에는 한강 실종자 수색 중 순직한 한강경찰대 소속 故 유재국 경위의 유가족에게 지원금을 전했다. 이 밖에도 독립유공자와 그 후손 지원 등 나라와 이웃을 위해 헌신한 이들을 위한 사회공헌활동을 이어가고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com