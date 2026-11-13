대한외과학회 이사장에 박도중 교수…"내년 창립 80주년, 새 도약의 출발점"

[스포츠조선 장종호 기자] 서울대병원 위장관외과 박도중 교수가 지난 7일 열린 대한외과학회 총회에서 신임 이사장으로 취임했다. 임기는 2년이다.

대한외과학회는 1947년 창립된 국내 대표 외과학 학회로, 19개 분과학회와 6개 연구회에서 약 8000명의 외과 전문의가 활동하고 있다. 정기 학술대회와 학회지 ASTR(Archives of Surgical Treatment and Research) 발행 등을 통해 국내외 외과학 연구와 교육 발전을 이끌어왔으며, 2027년 창립 80주년을 맞는다.

박 신임 이사장은 복강경·로봇 기반 최소침습 위암 수술 분야의 세계적인 전문가다. 특히 상부 위암 환자의 수술 후 식후 역류 문제를 개선하기 위한 '이중통로 문합술'을 복강경 수술로 정립하고, 2019년 국제 표준 가이드라인에 반영되도록 하는 등 위암 수술의 기능 보존에 기여했다. 단일공 최소침습 수술과 ERAS(빠른 회복 수술) 연구도 꾸준히 이어가며 위암 환자의 치료 결과와 삶의 질 향상에 기여하고 있다.

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학회 운영과 정책 논의에도 폭넓게 참여해왔다. 대한외과학회 학술이사, 대한외과대사영양학회 학술이사, 대한비만대사외과학회 보험이사와 대한암학회·대한위암학회·대한종양외과학회 총무이사 등을 역임했다. 현재 서울대병원 기획조정실장 겸 병원관리지원실장을 맡고 있으며, 앞서 대외협력실장을 역임했다.

박 이사장은 취임과 함께 대한민국 외과의 지속 가능한 발전을 위한 5대 추진 과제(▲필수의료 환경 개선 ▲교육·수련체계 혁신 ▲회원 간 소통과 화합 ▲미래 외과학 선도 ▲국민 신뢰 강화)를 제시했다.

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먼저 합리적인 보상체계 마련과 의료사고에 대한 법적 안전망 구축 등을 통해 외과의 안정적인 진료 환경을 조성하고, 정부·국회·유관기관과의 협력을 강화할 계획이다. 또한 젊은 의사들이 외과를 선택할 수 있도록 교육·수련체계를 혁신하고 수련기관 간 교육 격차를 줄이는 한편, 다양한 분야의 회원 간 소통과 화합을 강화할 예정이다. 아울러 인공지능(AI) 등 첨단 의료기술 변화에 능동적으로 대응하고 국제협력을 확대해 대한민국 외과학의 경쟁력을 높이며, 환자안전과 의료의 질 향상을 통해 국민에게 신뢰받는 학회를 만들어 나갈 방침이다.

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박도중 이사장은 "선배들이 자랑스럽게 지켜 온 외과를 후배들이 기꺼이 선택하고 싶어 하는 외과, 회원이 자부심을 갖고 국민이 안심하는 외과로 만들겠다"며 "회원들과 힘과 지혜를 모아 내년 창립 80주년을 새로운 도약의 출발점으로 만들겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com