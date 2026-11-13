유디치과, 대전 보훈요양원 의료봉사 펼쳐…어르신 100여 명 대상 구강검진·틀니 점검

[스포츠조선 장종호 기자] 유디치과는 10일 대전 보훈요양원을 방문해 입소 어르신 100여 명을 대상으로 '찾아가는 나눔진료 희망치아건강' 캠페인을 진행했다.

이번 의료봉사에는 대전월평 유디치과의원 의료진을 비롯해 치과기공사와 봉사단 등 10여 명이 참여했으며, 어르신들의 구강건강 상태를 살피고 일상적인 치아 관리에 도움을 주기 위해 마련됐다.

'찾아가는 나눔진료 희망치아건강'은 유디치과가 진행하는 사회공헌 활동인 유디케어캠페인의 일환이다. 의료서비스 이용에 어려움을 겪는 의료 소외계층과 저소득층을 직접 찾아가 전문적인 의료서비스를 제공하는 사업으로, 2016년부터는 치과 진료 장비를 갖춘 '유디덴탈버스'를 활용해 의료 접근성이 낮은 농어촌 및 산간 지역까지 활동 범위를 넓혀 왔다.

Advertisement

이번 봉사활동이 진행된 대전 보훈요양원은 국가보훈처가 설립하고 한국보훈복지의료공단이 운영하는 공공요양시설이다. 국가유공자와 유가족, 지역주민 등 장기 요양이 필요한 어르신들에게 다양한 복지 및 요양 서비스를 제공하고 있다.

이날 유디치과 의료진은 요양원 입소 어르신 100여 명을 대상으로 개별 구강검진과 예방 진료를 진행하고, 틀니 상태 확인과 수리, 세척 등 실질적인 구강 관리 서비스를 제공했다. 특히 고령의 어르신들이 일상생활에서 불편함 없이 구강건강을 유지할 수 있도록 틀니 관리 방법과 올바른 구강 위생 관리에 대한 안내도 함께 진행했다.

Advertisement

아울러 어르신들의 지속적인 구강 관리를 돕기 위해 구강용품과 틀니 관리 세트를 전달했으며, 프로폴리스와 콜라겐 등 유디라이프케어 건강기능식품 200인분을 후원했다.

Advertisement

의료봉사에 참여한 김정선 대전월평 유디치과의원 대표원장은 "어르신들께서 건강한 일상을 보내시기 위해서는 신체 건강뿐 아니라 구강건강을 꾸준히 살피는 것도 중요하다"며 "이번 봉사활동이 평소 치과 진료를 받기 어려웠던 어르신들의 불편을 조금이나마 덜어드리는 계기가 되었으면 한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 지역사회와 긴밀히 소통하며 의료 사각지대에 놓인 이웃들에게 실질적인 도움을 전할 수 있도록 지속적인 나눔과 의료봉사를 이어 나가겠다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com