"인공와우 수술 후 기기 사용 중단, 청각적 개선 못 느껴"

[스포츠조선 장종호 기자] 인공와우는 고도·심도 난청 환자의 청각재활에 효과적인 치료법이지만, 수술 후 기기를 지속적으로 사용하지 않는 환자도 있다.

이런 환자를 위한 수술 후 종합적인 관리가 필요한 것으로 나타났다.

아주대병원과 하나이비인후과병원 이비인후과 연구팀은 2002년부터 2023년까지 인공와우 이식 수술을 받은 환자 545명의 임상 자료를 후향적으로 분석해 기기 미사용(non-use)의 빈도와 임상적·행동적 특성을 살펴봤다. 연구 결과는 국제학술지 Acta Oto-Laryngologica에 최근 온라인 게재됐다.

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분석 결과, 전체 환자 중 36명(6.6%)이 인공와우 기기 사용을 중단했다. 언어 습득 전 난청 환자의 미사용률은 8.7%(25/287명), 언어 습득 후 난청 환자는 4.3%(11/258명)로 나타났다. 연구팀은 난청 발생 시기에 따라 기기 사용 중단과 관련된 임상적·행동적 양상이 다르게 나타났다고 설명했다.

언어 습득 전 난청 환자에서는 인공와우 소리에 적응하기 어려운 문제와 주관적인 청취 효과 부족이 각각 48.0%로 주요 이유였다. 이 그룹의 미사용 환자 가운데 44.0%에서는 내이 기형 또는 청신경 형성부전 등 내이 구조 이상이 확인됐다. 반면 언어 습득 후 난청 환자에서는 소리 적응 문제(36.4%)와 청취 효과 부족(18.2%) 외에도 우울증, 인지기능 저하, 음향처리기 분실 후 교체 비용 부담 등 심리·사회적 요인이 27.3%를 차지했다.

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주목할 점은 기기 사용을 중단한 환자 모두가 수술 후 청각적 개선을 전혀 경험하지 못한 것은 아니라는 것이다.

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일부 환자에서는 청각 수행능력이나 어음인지 능력이 수술 전보다 향상됐음에도, 실제 생활에서 느끼는 청취 이득이나 소리에 대한 적응 문제 등으로 기기 사용을 중단했다. 이는 객관적인 청각검사 결과만으로 장기적인 기기 사용 여부를 판단하기 어렵다는 점을 시사한다.

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이번 논문의 제1저자인 하나이비인후과병원 장정훈 원장(인공와우센터장)은 인공와우의 장기적인 사용을 위해 수술 전 내이·청신경 상태와 난청 기간 등을 충분히 평가하고, 환자와 보호자에게 현실적인 기대치를 설명하는 과정이 중요하다고 강조했다. 수술 후에도 이비인후과 전문의, 청각사, 언어재활사 등이 협력해 청각재활과 상담을 지속하고, 성인 환자의 심리·인지 상태 및 기기 교체에 따른 경제적 부담 등도 함께 살펴야 한다고 제언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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