"척추관협착증, 언제 수술해야 할까?"…전문의들의 치료 선택 기준

[스포츠조선 장종호 기자] 허리 통증은 현대인의 고질병이다. 10명 중 9명은 일생에서 허리 통증을 한번 이상 경험한다는 통계가 있을 정도다. 흔히 요통이 생기면 허리디스크를 먼저 떠올리지만, 척추관협착증도 원인일 수 있다. 두 질환은 대표적인 척추질환으로, 증상이 비슷해 혼동하기 쉬우나 신경이 압박되는 원인과 통증이 발생하는 양상 등에는 차이가 있다.

힘찬병원 유튜브 채널에서 척추관협착증의 주요 증상부터 치료 방법과 수술이 필요한 경우까지 다양한 정보를 소개한다. 힘찬병원 이수찬 대표원장과 신경외과 황순명 진료원장이 수찬's 관절토크를 통해 척추관협착증에 대한 궁금증을 풀어준다.

지난주 척추관협착증과 허리디스크 증상의 차이점, 일상에서 실천할 수 있는 예방 운동을 다룬 것에 이어, 오늘 공개되는 영상은 척추관협착증의 수술이 필요한 시점과 수술 방법, 수술 후 회복 과정 등을 설명한다.

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척추관협착증은 노화에 따른 척추 주변 조직의 퇴행성 변화로 인해 신경이 지나가는 통로가 좁아지면서 신경을 압박해 허리 통증과 다리 저림 등이 발생하는 질환이다. 허리디스크와 달리 허리를 앞으로 숙이면 신경이 지나가는 공간이 넓어져 증상이 완화되는 경우가 많다. 치료 방향은 영상검사 결과뿐 아니라 실제 증상과 보행 능력 등을 종합적으로 고려해 결정해야 한다.

힘찬병원 신경외과 황순명 진료원장은 "척추관협착증이 진단됐더라도 MRI 검사 결과와 실제 증상이 일치하는지 확인해야 한다"라며 "보존적 치료로 증상 호전을 기대할 수 있는 경우도 있기 때문에 수술이 무조건 정답은 아니다"라고 말했다. 다만 보행이 불가능할 정도로 통증이 심해지거나 마비가 나타나는 경우에는 수술적 치료를 고려해야 한다.

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척추관협착증 치료가 반드시 나사못을 이용해 척추를 고정해야 한다는 것도 잘못된 인식이다. 황순명 진료원장은 "환자의 상태에 따라 추간공확장술처럼 신경이 지나가는 통로만 열어주는 치료로도 삶의 질이 호전될 수 있다"고 설명했다. 보다 자세한 내용은 힘찬병원 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com