"담배 피우면 허리디스크도 망가진다"…척추 수술 후 '불유합' 위험 2배

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[스포츠조선 장종호 기자] 흡연이 폐암과 심혈관질환의 주범이라는 사실은 익히 알려져 있지만, 허리디스크를 비롯한 척추 건강까지 위협한다는 점은 간과하기 쉽다. 담배 속 유해물질은 디스크의 퇴행성 변화를 앞당길 뿐만 아니라 척추 수술 후 뼈가 단단히 붙는 회복 과정마저 방해한다. 특히 척추유합술을 앞두거나 받은 환자라면 흡연 여부가 수술 성패를 가를 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

◇담배 속 유해 물질, 디스크의 영양 공급 방해

척추뼈 사이에서 충격을 흡수하는 디스크는 혈관이 거의 없는 조직이다. 주로 척추뼈 끝부분의 종판을 통해 산소와 영양분을 공급받기 때문에 주변 혈류와 산소 공급에 민감하다.

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담배 속 니코틴은 혈관을 수축시키고, 일산화탄소는 혈액의 산소 운반 능력을 떨어뜨린다. 이로 인해 디스크에 필요한 산소와 영양 공급이 원활하지 않으면 세포의 대사 활동과 조직 유지 기능이 저하될 수 있다.

수원나누리병원 척추센터 김경태 원장은 "흡연은 활성산소와 염증 반응을 증가시켜 디스크 세포의 손상을 촉진할 수 있다"며 "디스크의 수분과 탄력을 유지하는 성분인 프로테오글리칸의 합성에도 악영향을 미쳐 장기적으로 퇴행성 변화가 진행될 가능성을 높인다"고 설명했다.

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◇척추 수술 후에도 담배 피운다면?

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흡연의 악영향은 척추 수술 후 회복 과정에서도 나타난다. 특히 불안정한 척추뼈를 고정하고 뼈가 서로 붙도록 유도하는 척추유합술은 수술 후 골유합이 성공적으로 이뤄지는 것이 중요하다.

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그러나 흡연은 뼈 형성에 필요한 혈액 공급을 방해하고 골유합 과정을 저해해, 수술 후에도 뼈가 제대로 붙지 않는 '불유합' 위험을 높일 수 있다. 실제로 2025년 국제학술지 '글로벌 스파인 저널(Global Spine Journal)'에 발표된 메타분석에서는 29개 연구를 종합한 결과, 흡연자의 척추유합술 후 불유합 위험이 비흡연자보다 약 1.97배 높은 것으로 나타났다.

김경태 원장은 "척추유합술은 수술 자체뿐 아니라 이후 뼈가 안정적으로 붙는 과정이 매우 중요하다"며 "흡연은 이 회복 과정을 방해할 수 있기 때문에 수술 전부터 금연을 시작하고 수술 후에도 지속적으로 유지하는 것이 바람직하다"고 강조했다.

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◇척추 건강 지키는 첫걸음 '금연'

허리디스크와 척추 퇴행성 질환은 노화, 유전적 요인, 생활습관 등이 복합적으로 작용해 발생한다. 흡연 역시 척추 조직의 영양 공급과 회복을 방해하는 위험 요인 중 하나다.

따라서 평소 척추 건강을 위해 금연을 실천하는 것이 중요하다. 특히 척추 수술을 앞둔 환자라면 가능한 한 수술 전 최소 4주부터 금연을 시작하고, 수술 후에도 의료진의 지침에 따라 금연을 유지하는 것이 권장된다.

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김경태 원장은 "금연은 폐와 심장뿐 아니라 척추 건강을 지키는 데도 중요한 생활습관"이라며 "특히 수술을 앞두고 있거나 회복 중인 환자에게 금연은 치료 결과를 높이기 위한 중요한 관리 요소"라고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com