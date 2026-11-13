롯데벤처스, '2026 롯데 오픈이노베이션 데이' 개최…스타트업 10개사와 협업 성과 발표

◇11일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 개최된 '롯데 오픈이노베이션 데이'에 참석한 롯데벤처스 임직원들과 행사에 참여한 스타트업 10개사 관계자들. 사진제공=롯데

Advertisement

Advertisement

롯데벤처스가 지난 11일 롯데시네마 월드타워점에서 '2026 롯데 오픈이노베이션 데이'를 열고 엘캠프(L-CAMP) 14기와 미래식단 6기 스타트업 10개사의 계열사 협업 성과와 롯데그룹 사내벤처의 성장 사례를 발표했다.

엘캠프와 미래식단은 스타트업이 계열사에 협업 과제를 먼저 제안하는 자율제안형(Bottom-up) 프로그램으로, 롯데벤처스는 기업별 전담 투자심사역을 배정해 계열사 연결과 현장 실증, 사업화 자금 및 직접 투자 등을 지원한다. 이날 행사에서는 버티컬랩스가 롯데글로벌로지스 물류센터에서 피지컬 AI 솔루션의 현장 실증을 마치고 도입을 논의 중인 사례를 소개했으며, 롯데홈쇼핑 사내벤처 엘웨이즈도 기능성 표시식품 브랜드 '엘보틀'의 성장 과정을 공유했다.

이어진 대담에는 버티컬랩스 남창주 대표와 이너프유 임승혁 대표, 롯데글로벌로지스 정서영 책임 등이 참석해 현장 실증을 실제 사업으로 연결한 경험과 프로그램 활용 노하우를 나눴다. 올해 2월 공모에서 24대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 10개사는 약 6개월간 푸드·유통·커머스·광고·물류 분야 계열사와 132건의 미팅을 진행하고, 16개 계열사와 20여 건의 현장 실증을 추진했다.

Advertisement

롯데벤처스는 이들 기업에 총 30억원을 직접 투자하고 약 24억원 규모의 정책자금 확보도 지원했다. 내년에는 오픈이노베이션 영역을 바이오 분야로 확대해 2027년 상반기 엘캠프 모집에 바이오 분야를 신설하고, 롯데바이오로직스와 함께 바이오 특화 프로그램을 운영할 계획이다.

김승욱 롯데벤처스 대표는 "투자 수익 추구에 머물지 않고 실제 사업 현장에서 함께 성장의 결과를 만들어 낼 것"이라며 "스타트업과 롯데그룹이 함께 혁신하는 세상을 만들어가기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

Advertisement