엔비디아 33년 만의 새 수장 콜레트 크레스는 누구?…'월가의 여전사'로 불려

엔비디아의 새로운 수장에 오른 콜레트 크레스. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] "월가의 여전사가 등장했다."

33년 만에 엔비디아의 새로운 수장에 오른 콜레트 크레스(59)에 관심이 쏠리고 있다. 오랜 기간 재무를 책임지며 엔비디아의 폭발적인 성장을 뒷받침한 인물로, 회사의 대형 투자와 자금 조달 전략을 주도해 온 핵심 경영진으로 전해진다.

엔비디아는 지난 12일(현지시각) 젠슨 황 CEO가 사임함에 따라 최고재무책임자(CFO)인 크레스를 임시 CEO로 선임했다고 발표했다. 크레스는 2013년 엔비디아에 합류한 뒤 13년간 재무 조직을 이끌어 왔다. 정식 후임자가 결정될 때까지 CEO와 CFO를 겸직하게 된다. '월가의 여전사'로 알려질 정도로 업무 추진력과 강한 리더십을 갖춘 인물로 평가된다. 엔비디아 이사회는 내부 인사뿐 아니라 외부 인사까지 포함해 차기 CEO를 물색할 계획이다.

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크레스는 엔비디아가 세계적인 AI 반도체 기업으로 성장하는 과정에서 재무 전략을 설계한 핵심 인물이다.

그녀의 경영 능력이 주목받는 이유 중 하나는 엔비디아의 이른바 '순환 금융(circular financing)' 전략이다. 엔비디아는 자사 반도체를 구매하는 기업에 투자하거나 금융 지원을 제공하는 방식으로 사업 생태계를 확장해 왔다.

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그녀는 엔비디아에 합류하기 전에도 굵직한 글로벌 기술기업에서 경력을 쌓았다. 시스코와 마이크로소프트, 텍사스인스트루먼츠 등에서 다양한 재무 관련 업무를 담당했다. 애리조나대학교를 졸업했으며, 서던메소디스트대학교에서 경영학석사(MBA) 학위를 받았다.

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시장에서는 크레스의 경영 능력을 긍정적으로 평가하면서도 정식 CEO 선임 여부에는 신중한 전망을 내놓고 있다.

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한편 젠슨 황의 갑작스러운 퇴진은 엔비디아와 글로벌 AI 산업에 적지 않은 파장을 일으키고 있다.

그의 사임은 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 여성과의 부적절한 관계 보도 등이 이어지는 가운데 이뤄졌다. 또한 그는 사내 이사를 맡고 있는 또다른 여성과의 불륜설도 나와 곤혹스러운 상황이다.

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주가는 출렁였다. AP통신에 따르면 엔비디아 주가는 10월 사상 최고치를 기록한 이후 30% 넘게 하락했으며, 황의 사임 소식이 전해진 지난 12일에도 추가로 약 5% 떨어졌다.

크레스는 임시 CEO 선임 이후 발표한 성명에서 "엔비디아의 강점은 언제나 사람들에게서 나왔다"며 "젠슨 황이 지난 33년간 쌓아 올린 비범한 토대를 바탕으로 회사를 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.

크레스가 황의 빈자리를 메우고 성장세를 이어갈 수 있을지, 그리고 임시 CEO를 넘어 정식 후계자로 자리 잡을 수 있을지 글로벌 기술업계와 금융시장의 시선이 쏠리고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com