"젠슨 황, 불륜설 또 터졌다"…엔비디아 전 직원과도 추가 의혹

앨리스 황(왼쪽)과 젠슨 황. 사진출처=뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] "세 번째 여성이 있다."

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 사생활 논란이 새로운 국면으로 접어들었다. 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 여성과 엔비디아 여성 임원에 이어 또 다른 여성 직원과도 부적절한 관계를 맺었다는 보도가 나왔다. 황이 CEO 자리에서 물러난 지 불과 몇 시간 만에 추가 의혹이 공개되면서 파장이 커지고 있다.

미국 매체 뉴욕포스트는 12일(이하 현지시각) 로이터통신을 인용해 황 전 CEO가 엔비디아 재직 당시 또 다른 여성 직원과 친밀한 관계를 맺었다고 보도했다. 로이터통신은 해당 관계를 알고 있는 익명의 관계자 2명의 주장을 인용해 이같이 전했다.

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새롭게 거론된 여성의 신원과 직책은 공개되지 않았다. 로이터통신은 해당 여성에게 연락을 시도했지만 답변을 받지 못했다고 밝혔다. 엔비디아 역시 별도의 입장을 내놓지 않았다.

이번 보도는 황 전 CEO와 관련해 이미 알려진 두 건의 혼외관계 의혹에 이어 나왔다. 앞서 보도된 인물은 엔비디아의 고위직인 여성과 중국 출신 기업인 앨리스 황이다. 앨리스 황은 현재 중국 스파이설이 제기되고 있는 여성이다.

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63세인 황은 40년 넘게 결혼 생활을 이어온 아내 로리 황과 두 자녀를 두고 있다. 그는 지난 8일 자신의 부정행위를 인정하고 아내와 가족에게 사과했지만, 당시 상대 여성의 신원을 구체적으로 밝히지는 않았다.

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한편 젠슨 황은 12일 엔비디아 CEO직에서 전격 사임했다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 뒤 33년간 회사를 이끌어 온 그의 퇴진은 글로벌 반도체와 AI 업계에 큰 충격을 안겼다.

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엔비디아 이사회는 당초 황에 대한 신뢰를 표명하면서 사생활 논란과 외국 정보기관의 개입 가능성을 조사하기 위한 독립적인 조사를 진행했다. 이후 황이 사임하면서 최고재무책임자(CFO) 콜레트 크레스가 임시 CEO를 맡게 됐다. 이사회는 정식 후임자를 찾고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com