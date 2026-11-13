운동 후 우유 섭취가 뼈 대사에 미치는 영향…캐나다 연구진 발표

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운동 후 영양 보충은 근육 회복과 단백질 섭취에 초점이 맞춰지는 경우가 많다. 하지만 운동을 통해 건강한 신체를 유지하려면 근육뿐 아니라 뼈 건강에도 신경 쓸 필요가 있다. 최근 해외 연구에서 고강도 운동 후 우유를 마신 경우 뼈 형성과 흡수에 관련된 혈액 지표가 다른 음료나 식품을 섭취했을 때와 차이를 보인 것으로 나타났다.

캐나다 연구진은 국제 학술지 'Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism'을 통해 고강도 운동 이후 섭취하는 식품에 따른 뼈 대사 지표의 변화를 분석한 연구 결과를 발표했다. 연구에서는 우유를 섭취한 조건에서 운동 24시간 후 뼈 형성 관련 지표인 'P1NP' 수치가 물을 마신 조건보다 통계적으로 유의미하게 높게 나타났다.

P1NP는 뼈를 구성하는 주요 성분 중 하나인 제1형 콜라겐이 생성되는 과정에서 만들어지는 물질이다. 뼈 형성 활동을 평가하는 지표로 활용되며, 체내에서 뼈 조직이 형성되는 과정과 관련된 정보를 제공한다.

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뼈 흡수와 관련된 지표에서도 차이가 확인됐다. 우유 섭취 조건에서는 'RANKL' 수치가 그릭요거트와 탄수화물 음료, 물을 섭취했을 때보다 낮았다. RANKL은 오래된 뼈 조직을 분해하는 파골세포의 분화와 활성에 관여하는 신호 단백질로, 뼈 흡수 과정과 관련이 있다. 연구진은 운동 후 우유 섭취에 따라 뼈 형성과 흡수에 관련된 지표가 서로 다른 양상을 보였다는 점을 확인했다.

연구는 평소 저항 운동에 익숙하지 않은 건강한 성인 20명을 대상으로 진행됐다. 참여자는 남성 8명과 여성 12명으로 구성됐으며, 점프와 같은 순간적인 고강도 동작을 비롯해 근력 운동, 빠른 속도의 자전거 운동과 회복 구간을 반복하는 운동을 수행했다.

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연구진은 참여자들이 우유, 그릭요거트, 탄수화물 음료, 물을 섭취하는 네 가지 조건을 각각 경험하도록 실험을 설계했다. 식품과 음료는 운동 직후와 운동 1시간 후, 12시간 후에 제공했으며, 운동 전부터 운동 후 24시간까지 혈액을 채취해 관련 지표를 측정했다. 이를 통해 운동 후 섭취한 식품에 따라 뼈 대사와 관련된 생리적 반응에 차이가 있는지 비교했다.

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이번 결과는 고강도 운동 이후 어떤 식품을 섭취하는지에 따라 뼈 대사 관련 지표의 단기적인 변화가 다르게 나타날 수 있음을 보여준다. 다만 연구에서 확인한 것은 혈액 지표의 변화로, 우유 섭취가 장기적으로 골밀도를 높이거나 골절 위험을 낮춘다는 사실을 직접 입증한 것은 아니다.

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우유는 뼈 건강과 관련된 여러 영양소를 함유한 식품이다. 대표적으로 칼슘과 인은 뼈와 치아를 구성하는 데 필요한 영양소이며, 단백질은 근육을 비롯한 신체 조직의 형성과 유지에 관여한다. 특히 칼슘은 뼈 건강을 정상적으로 유지하는 데 필수적인 만큼, 운동하는 사람뿐 아니라 일반인도 일상적인 식생활에서 충분히 섭취하는 것이 중요하다.

운동 후에는 근육을 위한 단백질 보충에만 집중하기보다 칼슘과 인 등 다양한 영양소를 균형 있게 섭취하는 것이 바람직하다. 우유는 단백질과 칼슘을 비롯한 여러 영양소를 함께 공급하며, 별도의 조리 과정 없이 마실 수 있어 운동을 마친 뒤 간편하게 활용할 수 있다는 특징이 있다.

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평소 뼈와 근육 건강을 관리하기 위해서는 규칙적인 신체활동과 함께 균형 잡힌 식단을 유지해야 한다. 칼슘과 단백질을 함유한 국산 우유를 일상 식단에 적절히 포함하는 것도 필요한 영양소를 섭취하는 방법 중 하나다. 운동 직후의 영양 보충뿐 아니라 평소 식사에서도 다양한 식품을 고르게 섭취하며 건강한 식습관을 유지하는 것이 중요하다.

이번 연구는 운동 후 영양 보충을 근육 회복의 관점에만 한정하지 않고, 뼈 대사와 관련된 반응까지 함께 살펴봤다는 점에서 의미가 있다. 특히 우유를 섭취한 조건에서 뼈 형성과 흡수에 관여하는 지표가 다른 식품이나 음료를 섭취했을 때와 차이를 보인 만큼, 운동 후 식품 선택에서 단백질 외에도 칼슘과 인 등 뼈 건강에 필요한 영양소를 고려할 필요가 있음을 시사한다.