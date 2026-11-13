소비자 선택 폭 넓힌다…정관장, 편의성 강조 제품 다변화

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홍삼 시장의 제품 경쟁이 달라지고 있다. 과거 홍삼농축액이나 스틱처럼 정해진 시간에 챙겨 먹는 제품이 주를 이뤘다면 최근에는 휴대와 섭취가 간편한 소용량 제품이 늘어나는 추세다. 비타민과 미네랄 등 다양한 성분을 결합하는 방식으로 소비자 접근성을 높이기 위한 전략적 선택에 가깝다.

13일 KGC에 따르면 정관장은 최근 편의성을 강조한 제품 다변화를 꾀하고 있다. 앰플형 홍삼 제품 '활기력'을 중심으로 간편하게 섭취할 수 있는 제품을 선보이고 있다. 활기력은 6년근 홍삼농축액에 생강·대추·구기자·오미자·황기 등 전통 소재와 비타민 B·C를 배합한 액상 제품이다. 한 병씩 마실 수 있도록 소용량 앰플 형태로 만든 제품이다. 카카오톡 선물하기 전용 상품인 '활기력 에너지박스'를 출시하는 등 젊은층을 겨냥해 제품 접근성을 높였다.

제품 전략은 단순히 용기를 바꾸는 데서 그치지 않는다. 홍삼에 다른 영양 성분을 결합해 건강관리 수요를 세분화했다. '활기력 부스터'는 액상형 홍삼에 12종의 멀티비타민과 미네랄을 담은 정제를 결합했다. 홍삼과 비타민·미네랄을 함께 섭취할 수 있도록 한 셈이다. 지난해 12월 출시한 '활기마이트'는 비타민 B군 6종과 비타민 C·D·E·K, 필수 미네랄 등을 함유했다.

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정관장 관계자는 "건강관리를 일상에서 보다 간편하게 실천하려는 소비자들을 위해 활기력 등 다양한 형태의 홍삼 제품을 선보이고 있다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com