"사격 김예지, 세계 스포츠 전설들과 어깨 나란히…아디다스 글로벌 캠페인 참여"

- 파리 올림픽 은메달리스트 김예지, 재키 조이너커시·키케 에르난데스 등 세계적 레전드와 나란히 대한민국 대표로 출연 - 올림픽 2년이 지난 지금도 이어지는 글로벌 러브콜, 발렌시아가에 이어 아디다스까지 - 소속사 플필, 스포츠 선수 IP의 글로벌 확장 기획력 입증 Advertisement

아디다스오리지널스 제공

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대한민국 사격의 간판스타 김예지가 세계적인 스포츠 레전드들과 함께 아디다스 글로벌 캠페인의 주인공으로 나서며 대한민국 스포츠 스타의 글로벌 진출에 새로운 이정표를 세웠다.

매니지먼트 플필(PLFIL)은 소속 김예지 선수가 아디다스 오리지널스(adidas Originals)와 글로벌 아티스트 배드 버니(Bad Bunny)가 함께 선보이는 '배드보(BadBo)' 글로벌 캠페인에 참여했다고 13일 밝혔다.

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이번 캠페인은 세대와 문화, 커뮤니티의 경계를 넘어 각자의 개성과 정체성을 기념하기 위해 기획됐다. 라인업에는 올림픽 메달 6개를 획득한 육상 전설 재키 조이너커시(Jackie Joyner-Kersee), 메이저리그 월드시리즈에서 세 차례 우승한 LA 다저스의 키케 에르난데스(Kik? Hern?ndez), 트레셔(Thrasher) 올해의 스케이터에 두 차례 선정된 스케이트보더 타이숀 존스(Tyshawn Jones), 뉴욕 브루클린 푸에르토리코 커뮤니티의 상징적 인물 토니타(To?ita) 등 스포츠와 문화 전반의 글로벌 아이콘들이 이름을 올렸다.

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김예지는 이 라인업에서 대한민국을 대표하는 얼굴로 참여했다. 축구, 야구 같은 인기 프로 종목이 아니라 올림픽 종목 선수가 세계적인 스포츠 레전드들과 함께 글로벌 브랜드 캠페인의 주요 인물로 선정된 것은 이례적이다. 한국 스포츠 스타가 경기장 밖에서도 세계 시장이 주목하는 콘텐츠가 될 수 있음을 보여준 사례라는 평가가 나온다.

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김예지는 2024 파리 올림픽 여자 10m 공기권총에서 은메달을 따냈고, 뛰어난 경기력과 특유의 카리스마로 세계적인 화제를 모았다. 올림픽이 끝난 뒤에도 그를 향한 글로벌 브랜드들의 관심은 이어졌다. 루이비통, 발렌시아가 등 글로벌 럭셔리 브랜드와 협업했고, 이번 아디다스 캠페인까지 합류하며 국제적인 활동 영역을 넓혀가고 있다.

일회성 화제에 그치는 경우가 많은 올림픽 스타와 달리, 김예지는 대회 2년이 지난 지금도 글로벌 브랜드들이 계속 찾는 선수라는 점에서 의미가 크다. 스포츠 선수로서 보여준 존재감이 패션과 라이프스타일 영역으로 이어지며 하나의 글로벌 아이콘으로 자리 잡고 있다.

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이번 캠페인 참여의 배경에는 소속사 플필의 기획력이 있다. AI 기반 캐스팅 플랫폼과 아티스트 매니지먼트를 함께 운영하는 엔터테크 기업 플필은 김예지를 단순한 스포츠 선수가 아닌 글로벌 경쟁력을 가진 IP로 보고, 럭셔리 패션부터 스포츠 브랜드까지 국제 무대에서 활동 영역을 체계적으로 넓혀왔다.

플필 류민국 대표는 "김예지 선수가 세계적인 스포츠 레전드들과 함께 글로벌 캠페인에 참여하게 된 것은 대한민국 스포츠 선수들이 지닌 경쟁력과 문화적 영향력을 다시 한번 보여주는 뜻깊은 사례"라며 "플필은 앞으로도 스포츠 선수와 크리에이터들이 가진 고유한 가치와 잠재력을 발굴하고, 전문적인 기획과 매니지먼트를 통해 이들의 활동 영역을 글로벌 무대로 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.