금호석유화학그룹, 안전, 환경 경영 강화...지속가능한 성장 기반 구축

제공=금호석유화학

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금호석유화학그룹이 안전과 환경을 지속가능한 성장을 위한 핵심 가치로 삼고, 주요 계열사의 안전환경 관리 체계 고도화에 나서고 있다.

금호석유화학, 금호피앤비화학, 금호미쓰이화학, 금호폴리켐 등 석유화학 계열사 4사는 안전환경보건 시스템을 공동 운영하며, 각 사업장의 특성에 맞춘 예방 중심의 안전관리와 환경 개선 활동을 추진하고 있다.

금호리조트 역시 업종 특성을 반영한 안전관리 체계를 강화하고 있다.

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금호석유화학은 위험성 평가 프로세스를 개정해 현장 위험요인에 대한 기록과 모니터링을 강화했다.

또한 지능형 CCTV, 스마트 에어백, 스마트 안전모 등 첨단 안전장비를 도입하고, 작업 전 안전점검(TBM)과 VR 안전교육을 확대해 현장 중심의 안전문화를 조성하고 있다.

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금호피앤비화학은 유해화학물질 관리와 비상 대응 역량 강화에 집중하고 있다.

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유해화학물질 관리자 추가 선임과 정기 교육을 실시하고, 화학사고 대비 자체 훈련을 매월 진행하고 있으며, 작업자 보호 장구 지급과 감지기 추가 설치 등 안전설비도 지속적으로 보완하고 있다.

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금호리조트는 전 사업장을 대상으로 정기 위험성 평가와 아차사고 신고 제도를 운영하며 잠재 위험요인을 사전에 발굴하고 있다.

지난해 아시아나컨트리클럽과 제주 사업장이 안전보건경영시스템 인증을 취득한 데 이어 화순과 아산 사업장까지 인증 범위를 확대했다.

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금호미쓰이화학은 생산공정의 환경 영향을 줄이기 위해 오·폐수 방류구 오염물질 조기감지 시스템과 대기오염물질 자체 관리목표를 운영하고 있다.

특히 고염도 폐수를 원재료로 재생하는 전기분해 기술과 스팀 응축수 및 냉각수 재사용을 통해 폐수 배출과 용수 사용을 줄이고 있다.

또한 MDI 전 제품에 대한 전 과정 평가(LCA)와 ISCC PLUS 인증을 바탕으로 제품 탄소배출 관리도 강화하고 있으며, 화재와 가스 누출 등 비상상황에 대비한 대응체계와 현장 안전점검도 지속적으로 개선하고 있다.

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금호폴리켐은 폐기물 발생부터 최종 처리까지 전 과정을 체계적으로 관리하고 재활용 확대를 추진하고 있다.

폐기물 특성에 따른 분리 보관과 재활용 가능 여부를 고려한 위탁처리 업체 선정, 정기적인 현장 점검 등을 통해 자원순환을 강화하고 있다.

아울러 전 직원의 업무평가 지표에 '안전사고 ZERO' 목표를 반영하고, 협력사와 정기적인 안전보건 협의체를 운영하는 등 안전문화 확산에도 힘쓰고 있다.

금호석유화학그룹은 앞으로도 사업장과 구성원의 안전을 최우선으로 삼고, 친환경 공정 개선과 자원순환 확대, 안전환경 관리 체계 고도화를 지속 추진할 계획이다.

이를 통해 안전과 환경을 경영 전반에 내재화하고 지속가능한 성장 기반을 강화해 나갈 방침이다.