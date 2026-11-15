한림대의료원, IQVIA와 의료데이터 활용 연구 협력 강화 업무협약 체결

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교의료원(의료원장 이재준)과 글로벌 헬스케어 기업 한국아이큐비아솔루션스 주식회사(대표이사 정수용, 이하 IQVIA)가 의료데이터 기반 공동연구를 활성화하고 의학 연구 경쟁력을 강화하기 위해 손을 맞잡았다.

한림대의료원은 12일 오후 2시 한림대성심병원 일송문화홀에서 IQVIA와 '의료데이터 기반 공동연구 활성화 및 의학 연구 발전을 위한 업무협약'을 체결했다. 이날 협약식에는 이재준 한림대의료원장과 정수용 IQVIA 대표이사를 비롯한 양 기관 관계자 10여 명이 참석했다.

이번 협약은 한림대의료원의 임상 전문성과 의료데이터 자원, 다기관 연구 인프라에 IQVIA의 글로벌 데이터 분석 및 연구 전문성을 결합해 실사용데이터(RWD) 기반 다국가, 다기관 공동연구를 활성화하고, 의료데이터를 활용한 의학적 근거 창출과 연구 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다. IQVIA는 의료 빅데이터와 첨단 분석기술, 헬스케어 전문성을 기반으로 제약·바이오·의료산업에 데이터 기반 솔루션을 제공하는 글로벌 헬스케어 기업이다.

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앞으로 양 기관은 ▲실사용데이터 기반 공동연구 기획 및 수행 ▲의약품·의료기기의 효과성 및 안전성 평가와 치료 결과 분석 ▲의료데이터 표준화·품질 관리·분석 방법에 관한 기술 교류 ▲의료데이터 활용 및 분석 기술·플랫폼의 적용 가능성 검토 ▲연구 인력의 역량 강화를 위한 교육·세미나 및 학술 교류 등에 협력한다.

특히 한림대의료원 빅데이터센터(센터장 서영균)는 IQVIA와의 실무 협력을 중심으로 의료현장의 연구 수요와 데이터 분석 경험을 공유하고, 새로운 공동연구 과제를 발굴하는 등 협력 범위를 넓혀갈 예정이다. 이를 기반으로 글로벌 헬스케어 기업과의 연구 네트워크를 강화해 나간다.

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이재준 한림대의료원장은 "의료데이터의 가치는 축적된 임상정보를 신뢰성 있는 과학적 근거로 전환하고, 이를 실제 의료현장의 발전으로 연결하는 데 있다"며 "이번 협약을 통해 우리 의료원의 풍부한 임상데이터와 연구 인프라에 IQVIA의 글로벌 데이터 분석 및 연구 전문성을 접목하여 실사용근거(RWE) 기반 공동연구를 확대하고, 의료데이터 표준화 및 분석기술 교류를 통해 연구 기반을 고도화함으로써 의료원의 연구 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com