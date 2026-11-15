"음식 삼키기 불편하면 '이 검사' 필수"…식도암 완치 가르는 골든타임

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[스포츠조선 장종호 기자] 식도암은 주변에 기도와 주요 혈관이 밀집해 있어 치료 난도가 높은 암으로 꼽히지만, 조기에 발견하면 수술로 식도를 잘라내지 않고도 내시경 시술만으로 충분히 보존하며 치료할 수 있다. 암세포가 식도 벽을 얼마나 깊이 파고들었는지와 전이 여부에 따라 치료 전략이 완전히 달라지는 만큼, 정확한 병기 진단과 조기 검진이 무엇보다 중요하다.

식도암은 음식물이 지나가는 통로인 식도의 점막에서 발생하는 악성종양이다. 식도는 목에서 가슴을 지나 위까지 이어지는 약 25~30㎝ 길이의 관 모양 장기로, 경부 식도와 흉부 식도로 나뉘며 주변에 기도와 주요 혈관이 가까이 위치한다.

정상 식도는 점막이 매끄럽고 미세혈관이 규칙적으로 배열되어 있으며 식도 안쪽 공간이 잘 유지된다. 반면 진행성 식도암은 종괴와 궤양이 형성되고 식도 내강이 좁아진 모습으로 관찰된다. 다만 조기 식도암은 미세한 점막 변화로만 나타나는 경우가 있어 일반 백색광 관찰만으로는 발견이 쉽지 않다.

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식도암의 병기는 원발 종양이 식도 벽을 얼마나 깊이 침범했는지, 영역 림프절로 전이되었는지, 간이나 폐 등 다른 장기에 원격 전이가 있는지를 종합해서 판단한다. 내시경과 조직검사로 진단하고 CT로 주변 장기 침범과 림프절, 원격 전이 여부를 평가한다. PET-CT는 CT에서 보이지 않던 원격 전이를 확인하는 데 도움이 되며, 내시경초음파는 필요 시 종양의 침윤 깊이와 영역 림프절을 평가하는 데 활용된다. 전이가 의심되는 병변이 있으면 MRI나 조직검사 등을 추가로 시행한다.

치료는 병기와 종양의 위치, 환자의 전신 상태에 따라 달라진다. 국내에서 흔한 식도 편평세포암을 기준으로, 암이 점막 얕은 층에 국한되어 림프절 전이 위험이 낮은 조기 식도암은 내시경 절제술로 식도를 보존하며 치료할 수 있다. 점막근층이나 점막하층까지 침윤했다면 최종 병리 결과를 토대로 수술이나 항암방사선치료 추가 여부를 판단한다.

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절제가 가능한 국소 진행성 식도암은 수술 전 선행 복합 치료 후 수술을 시행하며, 수술이 적절하지 않은 경우 동시 항암방사선치료로 완치를 목표로 한다. 원격 전이가 있다면 세포독성 항암요법과 면역치료, 표적치료 등 전신 치료가 중심이 된다.

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치료 전 과정에서 증상과 영양 상태를 관리하는 지지 요법도 중요하다. 삼킴 곤란이 있으면 식이 형태를 조절하고, 필요하면 식도 스텐트나 경피내시경위루술로 음식 섭취와 영양 공급을 돕는다. 체중과 식사량, 통증, 오심·구토를 지속적으로 평가하고 치료 중 발생할 수 있는 부작용도 미리 살피고 관리한다.

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순천향대서울병원 소화기내과 왕호영 교수는 "식도암은 병변을 발견하는 것만큼 암이 얼마나 진행됐는지 정확히 평가하는 것이 중요하다"며 "조기에 발견하면 내시경 절제술로 식도를 보존하면서 치료할 수 있는 길이 열리는 만큼, 음식을 삼키기 불편한 증상이 있다면 미루지 말고 내시경 검사를 받길 권한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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