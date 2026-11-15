우울증 조기 발견 열쇠 쥔 일차의료…"상담·추적 관리 수가 현실화 시급"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 불면이나 피로, 통증 등 신체 증상을 호소하며 동네 병·의원을 찾는 우울증 환자가 적지 않지만, 정작 일차의료 현장에서는 낮은 상담 수가와 시간 부족으로 심층 진료에 어려움을 겪고 있는 것으로 조사됐다.

가정의학과 전문의 10명 중 9명 이상이 우울증 환자의 지속적인 추적 관리와 상담을 뒷받침할 보상 체계가 부족하다고 느끼는 것으로 나타났다. 처방 역량 등 임상적 요인보다 불충분한 상담 수가와 짧은 외래 진료 시간 등 제도적·환경적 제약이 일차의료 현장의 우울증 진료를 가로막는 최대 걸림돌로 지목됐다.

대한가정의학회와 임상우울증학회는 지난 10월 20일부터 26일까지 가정의학과 의사 130명을 대상으로 실시한 '가정의학과 우울증 진료 현황 설문조사' 결과를 발표했다. 이번 조사는 우울증 진료의 장애 요인과 필요 지원, 진료 자신감, 연수교육 및 평가도구 활용 현황 등을 파악하기 위해 총 29개 문항의 온라인 설문으로 진행됐다. 응답자의 근무 기관은 의원이 45.4%(59명)로 가장 많았고, 상급종합병원 21.5%(28명), 종합병원 18.5%(24명), 병원 13.1%(17명) 순이었다. 특히 전문의 경력 10년 이상이 71.5%(93명)를 차지해, 임상 경험이 풍부한 의료진조차 제도적 한계를 크게 체감하고 있는 것으로 분석됐다.

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조사 결과 우울증 진료의 어려움에 관한 17개 문항 중 동의율이 가장 높은 항목은 '추적 관리·지속 치료 보상 체계 부족'(91.5%)이었다. 이어 ▲상담·교육 수가 불충분(86.9%) ▲연수강좌·교육 기회 부족(75.4%) ▲상담·교육 제공 시간 부족(71.5%) ▲정신건강의학과 협진·자문 체계 부족(64.6%) 순으로 집계됐다.

반면 '항우울제 선택·처방 어려움'(32.3%)과 '항우울제 부작용 관리 어려움'(33.8%)에 동의한 비율은 30%대에 그쳤다. 영역별 평균 동의율 역시 제도·지원 영역이 79.6%로 가장 높았고, 치료·관리(48.7%), 진단·평가(44.8%), 환자 요인(37.7%)이 뒤를 이었다.

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우울증은 초기 진단과 약물 처방뿐 아니라 치료 반응 확인, 부작용 점검, 복약 순응도 평가, 재발 예방까지 꾸준한 관리가 필수적인 질환이다. 하지만 제한된 외래 진료 시간과 낮은 보상은 의료진이 환자에게 충분한 시간을 할애하기 어렵게 만드는 현실적 제약으로 작용하고 있다. 실제로 '외래 진료 시간 부족으로 충분한 평가가 어렵다'는 항목에도 절반이 넘는 52.3%가 동의했다.

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우울증 진료 활성화를 위해 가장 필요한 지원(복수 응답)으로는 '상담 수가 개선'이 69.2%(90명)로 1위에 올랐다. 이어 ▲표준화된 진료 지침 제공 62.3%(81명) ▲추적 관리 수가 신설 52.3%(68명) ▲우울증 관련 연수강좌 확대 47.7%(62명) ▲정신건강의학과 협진 체계 구축 32.3%(42명) 순으로 나타났다.

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교육과 평가도구 활용이 진료 자신감과 밀접한 연관을 보인 점도 주목된다. 우울증 환자를 직접 진단·치료하는 데 대한 자신감을 묻는 질문에 40.0%가 '높음' 또는 '매우 높음'이라고 답했으며(평균 5점 만점에 3.19점), 최근 3년간 우울증 관련 연수강좌에 2회 이상 참여한 의사의 진료 자신감('높음' 이상) 비율은 59.4%로, 참여 경험이 없는 의사(29.8%)의 약 2배에 달했다. 외래에서 표준화된 정신건강 평가도구(주로 PHQ-9)를 사용하는 의사(50.8%) 역시 진료 자신감 '높음' 이상 비율이 53.0%로, 미사용 의사(26.6%)의 약 2배 수준이었다. 연구진은 단면 조사의 한계상 인과관계를 단정할 수는 없으나, 체계적인 연수교육과 실무 도구 보급이 진료 역량 강화에 중요한 역할을 한다는 점을 시사한다고 설명했다.

학계는 우울증 환자가 정신건강 문제 대신 불면·피로·통증 등 신체 증상을 호소하며 일차의료기관을 먼저 찾는 경우가 많은 만큼, 조기 발견과 지속 치료를 위한 정책적 뒷받침이 시급하다고 입을 모았다. 환자 요인 중에서도 '약물 부작용·의존성에 대한 과도한 우려'(58.5%)와 '사회적 편견으로 인한 치료 거부'(42.3%) 응답이 높아, 이를 해소할 충분한 상담 시간이 보장되어야 한다는 지적이다.

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김철민 대한가정의학회 이사장은 "우울증은 일차의료 현장에서 조기에 발견하고 꾸준히 관리하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "상담·추적 관리에 대한 보상 부족 문제를 개선해 의료진이 환자에게 필요한 시간을 충분히 쓸 수 있는 여건을 마련해야 한다"고 강조했다.

김영식 임상우울증학회 회장은 "우울증 진료의 질을 높이려면 표준화된 진료 지침과 지속적인 교육, 정신건강의학과와의 협력 체계가 함께 뒷받침돼야 한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com