르노코리아, 잠실야구장 '마지막 이닝' 후원…레전드 58명 한자리에

14일 잠실야구장에서 열린 잠실 더 라스트 이닝 by 르노 행사 현장에 참석한 르노코리아 니콜라 파리 사장(오른쪽)과 조원상 영업본부장. 사진제공=르노코리아

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르노코리아가 잠실야구장의 역사와 추억을 기념하는 야구 행사 '잠실 더 라스트 이닝 by 르노'에 타이틀 스폰서로 참여했다. 프로야구 레전드 선수 58명이 한자리에 모인 가운데 차량 전시와 고객 참여 프로그램을 통해 브랜드 알리기에 나섰다.

르노코리아는 지난 14일 서울 잠실야구장에서 열린 '잠실 더 라스트 이닝 by 르노' 행사가 마무리됐다고 밝혔다. 이번 행사는 2026시즌을 끝으로 변화를 앞둔 잠실야구장을 기념하기 위해 마련됐으며, 프로야구 출신 선수와 지도자 모임인 일구회가 주최했다.

행사에 참여한 레전드 선수 58명은 동군과 서군으로 나뉘어 7이닝 경기를 치렀다. 팬 사인회와 그라운드 투어, 라스트 세리머니 등 관람객들이 함께할 수 있는 프로그램도 진행됐다.

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르노코리아는 행사에 앞서 전국 전시장에서 QR 시승에 참여한 고객을 대상으로 입장권 증정 이벤트를 운영했다. 행사 당일에는 선수 유니폼과 헬멧, 구장 주요 공간에 브랜드를 노출하고 야구장 광장에 팝업 부스를 마련했다. 플래그십 크로스오버 모델 '필랑트'도 전시해 관람객들이 차량을 직접 살펴볼 수 있도록 했다.

외야 일부 좌석은 '르노 존'으로 운영했다. 잠실야구장 개장 당시 입장권 가격을 재현해 3000원에 관람할 수 있도록 마련한 특별 좌석이다.

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경기 전 시구에는 김응용 감독과 김성근 감독이 나섰으며, 르노코리아 니콜라 파리 사장과 조원상 영업본부장이 시타를 맡았다. 이들은 필랑트와 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 그랑 콜레오스를 타고 그라운드에 입장했다.

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경기는 서군이 동군을 5대2로 꺾고 승리했다. 결승 득점을 기록한 이병규가 최우수선수(MVP)에 선정됐으며, 니콜라 파리 사장은 르노의 로고인 '로장주'를 형상화한 '르노 MVP 어워드' 트로피를 직접 전달했다.

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르노코리아 관계자는 "잠실야구장이 오랜 시간 쌓아 온 역사와 팬들의 추억을 함께 기념하는 뜻깊은 행사에 타이틀 스폰서로 참여하게 돼 의미가 크다"며 "앞으로도 다양한 문화·스포츠 활동을 통해 고객과 소통하고, 더 많은 사람들이 일상 속에서 르노 브랜드를 경험할 수 있도록 접점을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com