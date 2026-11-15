현대차그룹 공식 웹사이트, 국내외 웹 어워드서 13관왕…AI 검색 최적화 성과

현대차그룹 공식 웹사이트,

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현대자동차그룹 공식 웹사이트가 국내외 주요 웹 어워드에서 총 13개 상을 수상했다. 생성형 인공지능(AI)이 웹사이트의 공식 정보를 정확하게 이해하고 활용할 수 있도록 개선한 생성형 엔진 최적화(GEO) 전략이 성과로 이어졌다는 설명이다.

현대차그룹은 지난 13일 한국인터넷소통협회가 주관한 '제19회 대한민국소통어워즈'에서 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장상과 대한민국AI브랜드대상 그룹·지주사 부문, 대한민국디지털콘텐츠대상 브랜드콘텐츠 부문을 수상했다고 15일 밝혔다.

대한민국소통어워즈는 콘텐츠경쟁력지수와 소통지수, 고객 의견, 전문가 평가 등을 종합해 수상자를 선정한다. 올해는 기업 285개와 기관 172개 등 총 457개 조직이 평가에 참여했다. 특히 올해 신설된 대한민국AI브랜드대상은 5개 생성형 AI 엔진의 평가를 반영해 브랜드 인지도와 신뢰도, 추천 경쟁력을 평가한다.

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이 밖에도 현대차그룹은 과학기술정보통신부가 주최한 '제21회 대한민국 인터넷대상'에서 특별상을 받았으며, 지난 8월 '2026 K-디자인 어워드'에서는 커뮤니케이션 부문 수상작(Winner)으로 선정됐다.

해외에서도 8개 상을 받았다. 지난 9월 미국 웹마케팅협회(WMA)가 주관한 '2026 WebAward Competition'에서 전체 최고상인 'Best of Show'와 자동차·미디어·뉴스·PR 등 4개 산업 부문 최우수상을 차지했다. '2026 W3 Awards'에서는 기업 커뮤니케이션과 뉴스 부문 금상, PR 부문 은상을 받았다.

현대차그룹 공식 웹사이트,

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현대차그룹은 이번 수상의 배경으로 GEO 전략을 꼽았다. GEO는 생성형 AI 검색·답변 서비스가 웹사이트 정보를 쉽게 찾아 맥락을 이해하고, 답변에 반영하거나 출처로 인용할 수 있도록 콘텐츠와 시스템 구조를 최적화하는 방식이다.

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현대차그룹은 지난 3월 공식 웹사이트의 디자인과 콘텐츠를 개편한 이후 AI 기반 기능을 확대해 왔다. 뉴스 자동 요약과 AI 음성 뉴스 청취 기능을 도입했으며, 생성형 AI가 공식 정보를 효과적으로 탐색할 수 있도록 웹사이트 구조도 개선했다.

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소프트웨어·AI와 전동화, 수소 에너지, 차량 부품 및 제조 혁신, 로보틱스 등을 소개하는 '기술 혁신' 메뉴도 업데이트했다. 이를 통해 이용자의 정보 접근성을 높이는 동시에 AI가 현대차그룹의 기술과 브랜드 관련 정보를 정확하게 활용할 수 있도록 한다는 구상이다.

현대차그룹 관계자는 "AI 시대에는 이용자가 웹사이트에서 얻는 정보뿐 아니라 AI가 공식 정보를 얼마나 정확히 이해하고 전달하는지도 중요하다"며 "앞으로도 GEO와 콘텐츠 경쟁력을 지속적으로 강화해 현대차그룹 공식 웹사이트를 이용자와 AI 모두가 신뢰하는 브랜드 정보의 출발점이자 새로운 디지털 경험을 제공하는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com