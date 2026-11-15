하나·두리 이비인후과 네트워크, 제3회 공동 학술대회 개최…임상·경영 최신 지식 공유

[스포츠조선 장종호 기자] 하나이비인후과병원(병원장 이상덕)이 지난 7일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 하나이비인후과 네트워크와 두리이비인후과 네트워크가 함께하는 '제3회 하나·두리 네트워크 학술대회'를 성공적으로 개최했다고 밝혔다. 이번 학술대회에는 양 네트워크 소속 원장과 의료진 80여 명이 참석해 수면무호흡증, 이석증 등 주요 이비인후과 질환의 최신 치료법과 병원 운영을 위한 보험·청구 제도 등 실무 중심의 학술 교류를 진행했다.

하나이비인후과 네트워크와 두리이비인후과 네트워크가 공동 학술행사를 개최한 것은 이번이 세 번째다. 지난해 열린 제2회 공동 학술행사에서도 양 네트워크 의료진이 난청과 코 질환 등 이비인후과 진료 현장의 주요 주제를 중심으로 학술 교류를 진행했다.

이번 행사는 일선 의료기관에서 실제 진료와 병원 운영에 활용할 수 있는 주제를 중심으로 프로그램을 구성했다.

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첫 번째 강연에서는 김성완 경희대학교 의과대학 이비인후과 교수가 'OSA beyond AHI'를 주제로 발표했다. OSA는 폐쇄성 수면무호흡증을 뜻하며, AHI는 수면 중 시간당 무호흡과 저호흡이 발생하는 횟수를 나타내는 지표다. 이번 강연에서는 수면무호흡증을 평가할 때 AHI 수치 이외에 함께 고려해야 할 임상적 요소를 다뤘다.

이어 김종세 하나이비인후과병원 진료과장이 '이석증의 치료와 반고리관 전환'을 주제로 강연했다. 이석증은 귀 안쪽의 평형기관에 있는 이석이 제 위치에서 벗어나 어지럼증을 일으키는 질환으로, 이번 강연에서는 치료 과정에서 고려해야 할 반고리관 전환에 대해 다뤘다.

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마지막 강연은 권기남 안산 두리이비인후과 원장이 맡아 '2026 보험 및 청구 업데이트'를 주제로 의료기관이 진료 현장에서 확인해야 할 보험 및 청구 관련 내용을 공유했다.

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하나이비인후과 네트워크와 두리이비인후과 네트워크는 공동 학술대회를 통해 각 의료기관의 진료 경험과 정보를 공유하고, 실제 진료 현장에서 활용할 수 있는 전문 지식을 지속적으로 교류한다는 계획이다.

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이상덕 병원장은 "지역 의료기관의 의료진이 서로의 진료 경험과 전문 지식을 공유하는 것은 환자에게 보다 적절한 진단과 치료를 제공하는 데 도움이 된다"며 "앞으로도 양 네트워크 간 학술 교류를 지속해 이비인후과 진료의 전문성과 의료 서비스의 질을 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com