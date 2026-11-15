고령자 사망원인 2위 '폐렴', 감기와 다른 점은?

자료제공=에이치플러스 양지병원

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[스포츠조선 장종호 기자] 폐렴은 흔한 호흡기 감염질환이지만 고령자와 만성질환자에게는 생명을 위협할 수 있다. 통계청에 따르면 2024년 폐렴 사망률은 인구 10만 명당 59명으로 국내 사망원인 3위였으며, 65세 이상에서는 288명으로 암에 이어 2위를 기록했다.

기온이 떨어지는 겨울철에는 기침과 가래를 단순 감기로 여기기 쉽다. 그러나 고열과 호흡곤란, 흉통, 심한 무기력감 등이 동반된다면 폐렴을 의심해야 한다. 특히 고령자는 고열이나 기침 없이 식욕 저하, 기력 감소, 의식 변화 등으로 나타날 수 있어 주의가 필요하다.

에이치플러스 양지병원 호흡기내과 민주원 전문의는 "폐렴은 젊고 건강한 사람은 비교적 잘 회복되지만, 고령자나 만성 폐질환·당뇨병 등 기저질환이 있는 환자는 짧은 시간에도 전신 상태가 급격히 악화될 수 있다"며 "특히 어르신이 평소보다 식사를 잘 못하거나 숨이 차는 증상이 있다면 단순 감기로 생각하지 말고 폐렴 여부를 확인해야 한다"고 말했다.

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폐렴은 세균이나 바이러스 등 병원체가 폐에 침투해 염증을 일으키는 질환이다. 폐렴이 발생하면 폐포에 염증성 분비물과 액체가 차면서 산소와 이산화탄소 교환이 어려워지고, 심하면 호흡곤란으로 이어질 수 있다.

주요 증상은 기침, 가래, 발열, 오한 등이며 호흡곤란과 흉통, 피로감, 식욕 저하가 동반될 수 있다. 감기와 초기 증상이 비슷하나 고열이 지속되거나 기침·가래가 심하고 숨이 차거나 가슴 통증이 나타마면 폐렴을 의심하고 진료를 받아야 한다.

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고령자는 증상이 다르게 나타날 수 있다. 면역반응이 저하돼 폐에 염증이 생겨도 고열이 뚜렷하지 않을 수 있고, 기침과 가래보다 무기력감과 식욕 저하, 의식 변화 등이 먼저 나타나기도 한다. 따라서 열이 높지 않다고 폐렴 가능성을 배제하면 안 된다. 65세 이상 고령자 외에도 흡연자, 천식이나 만성폐쇄성폐질환(COPD) 등 만성 폐질환자, 당뇨병 등 만성질환자, 면역저하자는 폐렴 발생과 중증화 위험이 상대적으로 높아 평소 건강관리에 주의를 기울여야 한다.

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폐렴은 증상과 청진, 흉부 X선 촬영 등으로 진단하며 필요하면 혈액·객담검사를 추가한다. 세균성 폐렴은 항생제로 치료하고, 염증 범위와 산소포화도, 기저질환 등을 고려해 치료 방침을 정한다. 호흡곤란이 심하거나 산소포화도가 낮으면 입원 치료가 필요하다.

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폐렴 예방을 위해서는 호흡기 감염을 줄이고 중증화를 막는 생활습관과 예방접종이 중요하다. 손 씻기 등 개인위생을 지키고, 금연과 함께 만성 폐질환이나 당뇨병 등 기저질환을 꾸준히 관리해야 한다. 특히 독감과 폐렴구균 예방접종을 챙겨야 한다. 인플루엔자 바이러스는 폐렴을 직접 유발하거나 세균성 폐렴 등 2차 감염으로 이어질 수 있어 고령자와 만성질환자는 매년 독감 예방접종을 받는 것이 좋다.

폐렴구균은 세균성 폐렴의 주요 원인균으로, 혈액이나 뇌수막으로 감염이 확산되면 중증 합병증을 일으킬 수 있다. 질병관리청은 2026년 기준 65세 이상 어르신에게 폐렴구균 23가 다당백신(PPSV23) 1회 접종을 지원하고 있다. 기저질환이나 접종 이력에 따라 백신 종류와 시기가 달라질 수 있으므로 의료진과 상담하는 것이 바람직하다.

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민주원 전문의는 "폐렴은 감염 자체뿐 아니라 환자가 기존에 앓고 있던 심장·폐질환이나 전신 건강 상태에 따라 중증도가 크게 달라질 수 있다"며 "감기처럼 시작한 증상이 호전되지 않거나 전신 상태가 나빠진다면 진료를 통해 조기에 확인하는 것이 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com