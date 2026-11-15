11월 14일 '세계 당뇨병의 날'…제약업계, '블루트리 캠페인' 등 동참

◇LG화학이 세계 당뇨병의 날을 맞아 대한당뇨병학회 블루트리 캠페인에 동참했다. 사진제공=LG화학

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11월 14일 '세계 당뇨병의 날'을 맞아 제약업계가 다양한 기념 캠페인을 진행했다.

LG화학은 대한당뇨병학회가 주관하는 '블루트리 캠페인(Blue Tree Campaign)'에 동참했다.

블루트리 캠페인은 'Blue Light, Better Tomorrow(일상을 밝히는 푸른 빛, 더 나은 내일)'를 슬로건으로, 개인이 아닌 지역 공동체가 함께 관리해야 할 질환으로 당뇨병에 대한 인식을 개선하기 위해 대한당뇨병학회가 LG화학을 비롯한 여러 기업들과 손잡고 진행 중인 공익 활동이다.

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LG화학은 임직원 대상 당뇨병 인식 개선을 위해 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크 사옥에 캠페인 공간을 마련하고, 당뇨병에 대한 올바른 이해와 관심을 상징하는 '푸른빛(Blue Light)'의 의미를 알리는 참여형 행사를 열었다. 임직원들에게 대한당뇨병학회 공식 마스코트 '당당이' 인형과 캠페인 슬로건 키링을 증정하며 당뇨병 조기 발견을 위한 정기 검진과 혈당 관리의 중요성을 알렸다.

◇한국베링거인겔하임과 유한양행이 세계 당뇨병의 날 맞아 환자 응원 캠페인을 진행했다. 사진제공=유한양행

유한양행과 한국베링거인겔하임은 지난 10월 14일부터 한 달간 당뇨병 조기 관리의 중요성을 알리는 공동 캠페인을 진행했다.

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이번 캠페인은 양사의 파트너십을 바탕으로 한국베링거인겔하임의 '당-장 캠페인'과 연계해 마련됐으며, 당뇨병·심장·신장 건강의 통합 관리 필요성을 알리는 데 초점을 맞췄다. 양사는 대한당뇨병학회가 주관하는 '블루 트리 캠페인'에도 동참해 혈당뿐 아니라 심장과 신장 건강까지 함께 관리해야 한다는 메시지를 전했다. 양사 임직원들은 한 달간 당뇨병 환자에게 전하는 응원과 격려의 메시지를 작성해 푸른색 별 모양으로 트리에 장식하며 블루 트리를 완성했다. 일부 임직원은 당뇨병 조기 관리와 심장·신장 통합 관리의 중요성을 알리는 핸디배너를 들고 기념 촬영을 진행했다.

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◇한국 노보 임직원들과 김신곤 고려대학교 안암병원 내분비내과 교수(두 번째 줄 왼쪽에서 두 번째)가 '세계 당뇨병의 날' 사내행사에서 기념사진을 촬영하고 있다. 사진제공=한국 노보

한국 노보(구 노보 노디스크)는 지난 10일 임직원을 대상으로 당뇨병 조기 관리와 건강한 생활습관의 중요성을 알리는 사내행사를 개최했다.

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이번 행사는 '건강한 내일을 위한 오늘의 실천'을 주제로 고려대학교 안암병원 내분비내과 김신곤 교수의 강연과 임직원 참여 프로그램으로 진행됐다. 김 교수는 당뇨병 조기 진단과 꾸준한 관리의 중요성을 강조하고, GLP-1 기반 신약 등 치료 혁신이 환자에게 실질적인 혜택으로 이어져야 한다고 설명했다.

임직원들은 식품별 당류 함량을 비교하는 '푸드 배틀'과 일상 속 건강관리 노하우를 공유하는 '마이 헬시 팁' 프로그램에 참여해 올바른 식습관과 건강관리 실천 방법을 살펴봤다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com