같은 GLP-1 당뇨약 맞아도 혈당 더 잘 떨어지는 이유, '유전변이'에 있었다

GLP1R R131Q 변이의 기능을 분석한 연구 모식도. 동아시아인 약 40%가 1개 이상 보유한 이 변이는 인슐린 분비 신호를 강화하는 '기능획득' 변이로 분류됐으며, 췌장 베타세포 기능 보존 및 GLP-1 치료제 반응 증가와 연관됐다.

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[스포츠조선 장종호 기자] 같은 GLP-1 계열 당뇨병 치료제를 투여받아도 유독 혈당이 잘 떨어지는 환자들이 있다. 그 차이가 동아시아인 10명 중 4명이 가진 특정 유전변이 때문이라는 연구 결과가 나왔다. 이 변이를 보유한 환자는 약물 투여 후 혈당 개선 효과가 컸을 뿐 아니라, 장기적으로 췌장 베타세포의 기능 저하 폭도 작은 것으로 확인됐다.

GLP-1 계열 치료제는 혈당 조절과 체중 감량에 널리 쓰이지만 환자마다 반응이 달라 치료 효과를 예측할 지표가 필요했다. 연구팀이 분석한 'GLP1R R131Q(rs3765467)' 변이는 동아시아인에게는 흔하지만 유럽인에서는 대립유전자 빈도가 0.3% 미만으로 매우 드물다. 그동안 제2형 당뇨병 위험을 낮추는 변이(오즈비 0.84)로 알려졌으나, 구체적인 작동 원리와 약물 반응에 미치는 영향은 명확하지 않았다.

서울대병원 내분비대사내과 곽수헌 교수, 서울의대 유전체의학연구소 김종일 교수(제1저자 이현석 박사), 건국대병원 내분비대사내과 박경수 교수, 미국 메이요클리닉 공동 연구팀은 환자 임상 자료와 장기 추적 코호트, 고혈당 클램프 검사, 세포 및 사람 췌도 실험을 통해 이 변이의 영향을 분석한 결과를 16일 발표했다.

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먼저 연구팀은 서울대병원·분당서울대병원·보라매병원·가천대 길병원에서 GLP-1 계열 치료제를 6개월 이상 투여받은 제2형 당뇨병 환자 177명(변이 미보유 119명, 1개 보유 51명, 2개 보유 7명)을 분석했다. 그 결과, 변이를 1개 보유할 때마다 최근 수개월간의 평균 혈당 지표인 당화혈색소(HbA1c) 감소 폭이 평균 0.53%p씩 더 컸다.

변이가 없는 환자는 당화혈색소가 평균 0.57%p 감소한 데 비해, 1개 가진 환자는 1.05%p, 2개 가진 환자는 1.30%p 줄었다. 치료 6개월 뒤 혈당 조절 목표인 당화혈색소 7% 이하에 도달한 환자 비율 역시 변이 미보유군 8.4%, 1개 보유군 22%, 2개 보유군 43%로 변이가 많을수록 높았다. 반면 체중 감소 폭은 유전형에 따라 차이가 없었다. 분석 대상자의 약 80%는 둘라글루타이드를 투여받았다.

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이 변이는 장기적인 췌장 베타세포 기능 변화와도 관련이 있었다. 연구팀이 한국인유전체역학조사사업 안산·안성 코호트의 비당뇨인 6373명을 20년간 추적한 결과, 인슐린 분비와 인슐린 감수성을 함께 반영하는 베타세포 기능 지표(처분지수)는 시작 시점 대비 변이 미보유군에서 37%, 1개 보유군에서 35%, 2개 보유군에서 30% 감소했다. 변이를 가진 사람일수록 20년간 기능 저하 폭이 작았던 셈이다.

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세포 실험에서는 작동 원리를 규명했다. 변이형 GLP-1 수용체는 약물 자극을 받으면 인슐린 분비 신호인 cAMP 생성을 더 강하게 일으켰고, 수용체 반응을 둔하게 만드는 베타-어레스틴-2와의 결합은 줄었다. 변이형 수용체의 cAMP 최대 생성 반응은 정상형보다 GLP-1 자극 시 1.43배, 비만치료제 위고비 성분인 세마글루타이드 자극 시 1.28배 높았다. 연구팀은 특정 신호 경로가 상대적으로 강화되는 '경로 편향'과 일치하는 결과로 해석하고, 이 변이를 기능획득(gain-of-function) 변이로 분류했다.

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사람 대상 실험에서도 같은 방향의 결과가 도출됐다. 미국 메이요클리닉에서 비당뇨인 17명에게 고혈당 클램프 검사를 진행한 결과, 리라글루타이드 투여 후 변이 보유자의 인슐린 분비가 더 크게 늘어나는 경향을 보였다(P=0.050). 또한 서울대병원에서 수술받은 비당뇨인 21명에게서 얻은 췌도에서도 엑센딘-4 자극 후 변이 보유 개수가 많을수록 인슐린 분비 증가 폭이 컸다(P=0.037).

곽수헌 교수는 "같은 약인데도 환자마다 혈당이 다르게 떨어지는 이유를 유전 정보로 풀어갈 근거를 마련했다"며 "동아시아인에서 이 약의 반응이 더 좋다고 알려져 온 이유를 이해하는 데도 도움이 될 것"이라고 설명했다.

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박경수 교수는 "동아시아인에게 흔한 유전변이가 췌장 기능 보존과 GLP-1 치료제 반응 모두에 관련 있음을 다층적으로 확인했다"며 "관찰 연구에서 얻은 결과인 만큼 무작위 임상시험 등 추가 검증을 거쳐 동아시아인 맞춤 정밀 당뇨병 치료의 근거로 발전시키겠다"고 말했다.

한편, 이번 연구 결과는 미국당뇨병학회(ADA) 공식 학술지 '당뇨병 관리(Diabetes Care, IF 22.6)' 최신 온라인판에 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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