"로봇 수술도 결국 집도의 판단이 핵심"…이정훈 힘찬병원 의무원장, 무릎 수술 노하우 공개

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 정형외과 이정훈 의무원장이 지난 15일 서울 강남구 파크 하얏트 서울에서 열린 짐머바이오메트 인스티튜트(Zimmer Biomet Institute) 심포지엄에서 '로사(ROSA)로봇'을 활용한 무릎 인공관절수술 노하우를 공유했다.

이번 심포지엄은 정형외과 의료진들이 모여 환자 상태에 따른 무릎 인공관절수술법과 로봇 활용 경험을 공유하기 위해 마련됐다.

이정훈 의무원장은 '고난도 무릎 인공관절 전치환술과 로봇 보조 무릎 인공관절수술(Complex TKA & Robotic-assisted Knee Arthroplasty)' 세션에 연자로 나서 '로사로봇 무릎 수술의 도전 과제와 한계, 그리고 이를 극복하는 방법(ROSA Knee: Challenges, Limitations & How I Overcome Them)'을 주제로 발표했다. 실제 로사(ROSA)로봇을 활용한 무릎 인공관절수술을 집도하면서 마주한 어려움과 한계를 짚고, 수술 과정에서 이를 어떻게 판단하고 대응했는지 그 노하우를 정형외과 의료진들에게 설명했다.

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이정훈 의무원장은 국내에서 주로 쓰이는 인공관절수술 로봇인 짐머바이오메트의 로사(ROSA)로봇과 스트라이커의 마코(MAKO)로봇을 모두 능숙하게 다루는 정형외과 전문의로 주목받고 있다. 2026년 현재 로사로봇 수술 700여건과 마코로봇 수술 2900여건을 포함해 총 3600례 이상의 로봇 인공관절 수술을 집도한 경험을 보유하고 있다.

이 같은 임상 경험을 바탕으로, 로봇 인공관절수술을 배우려는 정형외과 전문의들에게 술기를 전수하는 교육의사로도 활발히 활동하고 있다. 지난해 11월, 2025 스트라이커 마코 써밋에 패널로 참여해 마코로봇을 활용한 수술 사례를 설명했으며, 같은 해 12월 짐머바이오메트 주최 심포지엄에서는 로사로봇을 이용한 무릎 인공관절수술 기법과 결과를 실제 사례 기반으로 강의했다. 더불어 오는 12월 5일에는 실제 임상 사례를 기반으로 한 마코로봇을 활용한 맞춤형 수술 계획 수립 및 전략 발표가 예정되어 있다.

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이정훈 의무원장은 "로봇이 제공하는 객관적 정보를 바탕으로 환자의 뼈 상태와 인대 균형을 살피고 수술 계획을 조정하는 데에는 집도의의 판단과 경험이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 다양한 로봇 시스템을 사용하며 쌓은 임상 경험을 구체적인 사례로 공유해, 정형외과 의료진들이 환자 맞춤형 인공관절수술의 정확도를 높이는 데 실질적인 도움이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com