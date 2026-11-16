"구급차 AI가 살렸다"…병원 도착 전 심근경색 포착, 치료 시간 대폭 단축

12유도 심전도 결과를 AI 심전도 판독 보조 프로그램을 통해 중증 가능성을 평가하고 있는 오산소방서 구급대원들(왼쪽)과 AI 심전도 판독 결과지를 분석 중인 한림대동탄성심병원 응급의학과 박항아 교수 등 의료진.

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[스포츠조선 장종호 기자] 119 구급차 안에서 인공지능(AI)으로 심전도를 판독해 급성심근경색 환자의 골든타임을 사수하는 응급의료 시스템이 현장에서 성과를 내고 있다. 한림대학교동탄성심병원(병원장 한성우)은 경기도소방재난본부와 함께 지난 3월부터 시행 중인 'AI 기반 병원 전 12유도 심전도 판독 시범사업'을 통해 급성 심혈관질환 환자의 치료 시간을 대폭 단축했다고 밝혔다.

이번 시범사업은 119 구급대원이 급성 심혈관질환 의심 환자에게 현장에서 12유도 심전도를 시행하고, 식품의약품안전처 허가를 받은 AI 심전도 판독 보조 프로그램으로 중증 가능성을 평가한 뒤 결과를 한림대동탄성심병원 응급의학과에 전송하는 협력체계다. 응급의학과 의료진은 전송받은 심전도와 환자의 증상·활력 징후 등을 종합해 최종 판독하고 이송 여부를 결정한다. 병원은 환자 도착 전 확보한 정보를 바탕으로 응급실 초기 처치에 필요한 의료진과 장비를 미리 준비해 신속한 치료가 이뤄지도록 한다.

12유도 심전도는 심장의 전기 신호를 12개 방향에서 동시에 기록하는 표준 검사로, 심장 어느 부위의 혈관에 이상이 있는지 확인할 수 있어 급성심근경색 진단에 필수적이다. 그러나 그동안 병원 전 단계에서 이를 적극 활용하는 데는 한계가 있었다. 심전도 판독이 의사의 영역인 탓에 구급대원이 현장에서 정확히 판단하기 어려웠고, 별도로 구급지도의사에게 연락해 판독을 요청하는 기존 방식은 이송 중 시간적 부담이 컸기 때문이다. 이번 시범사업은 AI가 수초 내에 판독 보조 결과를 제시하고 병원 내 전문의가 환자 도착 전 심전도를 미리 확인함으로써 현장 판단부터 병원 치료 준비까지 한 번에 연결한 것이 특징이다.

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시범사업 시행 7개월간(3~9월) 한림대동탄성심병원과 연계된 경기 지역 구급대의 AI 심전도 활용 건수는 총 872건으로 집계됐다. 이 가운데 중증 심혈관질환 의심 환자의 이송과 관련해 병원에 사전 연락이 이뤄진 사례는 88건에 달했다.

실제 지난 5월에는 90대 여성 A씨가 흉통으로 119에 신고했고, 구급대원이 현장에서 시행한 12유도 심전도에서 급성심근경색 가능성이 확인돼 검사 결과가 병원에 사전 전송됐다. 미리 준비를 마친 의료진은 A씨가 응급실에 도착한 지 6분 만에 급성심근경색을 확진하고 즉시 순환기내과를 호출했다. 이어 순환기내과 박명수 교수가 환자 도착 44분 만에 심혈관조영술을 통해 막혀 있던 심장 주요 혈관인 좌전하행관상동맥에 스텐트를 삽입해 혈관을 개통했다. A씨는 입원 치료 후 건강하게 퇴원했다.

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병원 전 AI 심전도 판독 체계는 급성심근경색의 조기 발견뿐 아니라 진단이 까다로운 심혈관질환의 원인을 파악하는 데도 기여하고 있다. 지난 8월 30분 이상 지속된 흉통으로 이송된 60대 남성 B씨는 응급실 도착 당시 시행한 심전도에서는 명확한 이상 소견이 나타나지 않았다. 하지만 증상이 지속되던 시점에 구급대가 확보한 현장 심전도에서 허혈성 심질환 가능성이 확인됐다. 의료진은 이를 근거로 추적 관찰과 정밀검사를 진행했고, B씨는 변이형 협심증과 관상동맥 협착을 진단받고 치료 후 퇴원했다.

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특히 심혈관 중재시술이 가능한 의료기관이 제한된 지역에서는 병원 전 단계에서 중증 가능성을 조기에 확인해 적정 병원으로 이송하는 것이 중요하다. 한림대동탄성심병원은 응급의학과의 사전 판독 및 이송 판단 체계를 바탕으로 중증 응급환자를 신속하게 수용하고, 순환기내과와의 유기적인 협진을 통해 전문 치료를 시행하고 있다.

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한림대동탄성심병원 응급의학과 박항아 교수는 "심근경색은 병원 도착 후 얼마나 빨리 치료하느냐 못지않게, 병원 도착 전에 얼마나 빨리 인지하느냐가 환자의 생명을 좌우한다"며 "119 구급대원의 현장 평가와 AI 판독 보조, 병원의 사전 준비가 하나로 연결되는 이번 협력체계를 지속적으로 발전시켜 지역 중증 응급환자들이 골든타임 안에 최적의 치료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 병원 전 AI 심전도 판독 체계는 제주, 서울 등 전국으로 확산되고 있다. 한림대동탄성심병원은 소방과 의료기관 간 협력을 통해 심혈관 전문 의료자원이 제한된 지역에서도 응급 심혈관질환 환자의 치료 접근성을 높이는 모델을 제시하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com