"수도권 원정 진료 끊는다"…전남대병원 새병원 '단일 통합동' 전환, 2031년 조기 완공

[스포츠조선 장종호 기자] 전남대학교병원(병원장 정신) 새병원 건립 사업이 기존 '2단계 순차 건립'에서 '단일 통합동 일괄 신축'으로 전면 재편된다. 이에 따라 최종 완공 시점이 당초 2036년에서 2031년으로 5년 앞당겨진다. 전남대병원은 대폭 상향된 국비 지원(46.4%)을 발판 삼아, 새병원을 초고난도 중증·희귀질환 치료를 전담하는 호남권 최상위 '4차 의료기관'으로 구축할 계획이다.

◇ 10년 공사 우려 불식…'통합 1동'으로 2031년 조기 완공

전남대병원이 추진 중인 '미래형 뉴 스마트병원 신축 사업'은 총사업비 9629억원을 투입해 전남광주통합특별시에 연면적 22만2860㎡, 1070병상 규모의 최첨단 병원을 건립하는 국립대병원 사상 최초의 본원 신축 프로젝트다.

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당초 예비타당성조사 통과 당시 계획은 동관(900병상)을 먼저 지은 뒤 기존 병동을 철거하고 서관(170병상)을 짓는 '2단계 순차 건립' 방식이었다. 그러나 이 방식은 공사 기간만 10년 이상 소요돼 2036년에야 최종 완공이 가능하고, 장기간 공사로 인한 소음·분진, 환자 동선 단절, 진료 축소 및 공사비 상승 우려가 지속적으로 제기됐다.

전남대병원은 이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위해 지난 2월 전남대학교와의 협력을 거쳐 인접한 명학회관 부지를 사업부지로 전격 편입했다. 이를 바탕으로 행정 등 비임상 공간을 외부로 이전하고 예타 통과 면적(22만2860㎡) 범위 내에서 동관과 서관을 하나로 합친 '단일 통합동' 일괄 신축 방식으로 사업 계획을 과감히 전환했다. 이에 따라 완공 목표 시점은 2036년에서 2031년으로 5년 단축된다. 공사 기간 중 기존 병원의 진료 연속성을 유지할 수 있을 뿐 아니라, 핵심 중증 진료 기능을 한 건물에 집약해 의료진과 환자의 동선 효율성을 극대화할 수 있게 됐다.

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◇ 국고지원율 25%→46.4% 상향…내년 1월 기본계획 확정 후 2029년 첫 삽

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사업 추진의 핵심 동력인 국비 확보에서도 의미 있는 진전을 이뤘다. 전남대병원은 교육부와의 지속적인 협의를 통해 지난해 12월 국회 예산 확정 과정에서 당초 25% 수준이던 국고지원율을 46.4%(국고 4468억원)까지 대폭 상향 확보하는 성과를 거뒀다.

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현재 전남대병원은 지난 5월부터 의료·건축 분야 전문기관인 삼일회계법인·해안건축 컨소시엄과 함께 '타당성조사 및 기본계획 수립 용역'을 진행 중이다. 지난 7월 1차 중간보고와 8월 지반조사를 마쳤으며, 10월 2차·12월 3차 중간보고를 거쳐 오는 2027년 1월 새병원 기본계획을 최종 확정한다. 이후 발주 방식 결정과 설계 착수를 거쳐 2029년 통합동 착공, 2031년 완공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

◇ 수도권 원정 진료 끊는다…'초광역 4차 의료기관'·'AI 스마트병원' 구현

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전남대병원 새병원은 320만 전남광주통합특별시의 출범과 정부 '5극 3특' 의료체계 재편에 발맞춰, 권역 내 중증·응급환자를 지역 안에서 완결적으로 치료하는 '호남권 최상위 4차 병원'으로 역할을 재정립한다. 향후 신설될 전남 국립의대 부속병원 등 지역 내 2·3차 의료기관과 긴밀히 역할을 분담하면서, 수도권 대형병원에 의존하던 초고난도 중증수술, 희귀·난치성 질환 최종 진료, 다학제 집중치료를 전담하는 최종 의료 종결지로 도약한다는 구상이다.

이를 위해 새병원 내부 공간과 진료 시스템도 미래형으로 전면 재설계된다. 평균 사용 기간이 45년에 달하는 기존 11개 분동형 건물의 비효율을 최소화하고, 새병원 단일동 내에 진료·교육·연구 공간을 집약 배치해 외래부터 검사·수술·입원까지 하나의 동선으로 이어지는 원스톱 통합 케어를 구현한다. 옥상에는 권역 응급환자 이송을 위한 닥터헬기 헬리포트와 미래형 도심항공교통(UAM) 버티포트까지 구상돼 골든타임을 사수한다.

또한 진단·치료·병원 운영 전반에 인공지능 전환(AX)을 적용한다. 실시간 환자 데이터를 분석해 위험 요소를 사전 예측하는 'AX·스마트 커맨드센터'와 원격 중환자 모니터링 시스템(e-ICU), 로봇 물류 및 실시간 위치추적시스템(RTLS)을 구축하며, 광주 국가AI데이터센터 및 전남 국가AI컴퓨팅센터와 연계해 서남권 보건의료 빅데이터 거점 역할을 수행하게 된다. 평시에는 일반 병동으로 쓰다 감염병이나 재난 발생 시 음압격리병동으로 즉각 전환되는 '위기 대응 회복탄력형 공간'도 도입된다.

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아울러 국가등록문화유산인 옛 의과대학 본관(현 의학박물관)과 광주시 자연유산인 학동 느티나무 보호수를 푸른길공원 및 원내 웰컴가든과 하나의 녹지축으로 연결해 시민 누구나 휴식과 치유를 누리는 개방형 문화치유 공간으로 조성한다. 한국개발연구원(KDI) 예비타당성조사에 따르면 이번 새병원 건설 단계에서만 1조6948억원의 생산유발효과와 8690명의 고용유발 효과가 발생해 지역 경제 활성화에도 크게 기여할 전망이다.

정신 전남대병원장은 "공사 기간 단축과 진료 연속성 확보를 위해 고심 끝에 결단한 '통합동 일괄 신축'은 지역민들에게 하루라도 빨리 세계적 수준의 최첨단 의료 환경을 제공하기 위한 승부수"라며 "새병원을 수도권 빅5 병원에 버금가는 초고난도 중증·희귀질환 완결형 4차 병원으로 건립해, 지역민들이 더 이상 아픈 몸을 이끌고 수도권으로 원정 진료를 떠나지 않아도 되는 든든한 지역완결형 의료 안전망을 완성하겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com