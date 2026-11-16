에이피알, 국내 ESG 평가 통합 A등급…MSCI 등급도 BBB로 상향

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에이피알이 국내외 주요 환경·사회·지배구조(ESG) 평가에서 잇따라 등급을 높이며 지속가능경영 성과를 인정받았다.

에이피알은 한국ESG기준원(KCGS)의 올해 ESG 평가에서 통합 A등급을 획득하고, 글로벌 평가기관 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 평가에서도 BBB등급을 받았다고 15일 밝혔다.

KCGS 평가에서는 통합 A(우수)등급을 기록했으며, 사회(S) 부문에서는 A+(매우 우수)등급을 획득했다. KCGS는 국내 주요 상장기업을 대상으로 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 영역의 관리 체계와 실행 수준, 정보 공개의 충실성 등을 종합적으로 평가한다.

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MSCI 평가에서도 등급이 상승했다. 에이피알은 지난 9월 수시 평가에서 B등급을 받은 데 이어 11월 평가에서는 BBB등급으로 두 단계 올랐다. MSCI는 글로벌 상장기업의 ESG 관련 위험 요인과 관리 역량을 산업별 특성을 반영해 평가한다.

에이피알은 올해 지속가능경영보고서를 처음 발간하고 ESG 관련 정보 공개를 확대해 왔다. 지난 6월 공개한 보고서에는 글로벌 보고 이니셔티브(GRI), 지속가능성 회계기준위원회(SASB) 등 국제 공시 기준과 유엔 지속가능발전목표(SDGs)를 반영했다. 기업 활동이 환경과 사회에 미치는 영향 및 재무적 영향을 함께 검토하는 이중 중대성 평가도 도입했다.

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국문 보고서에 이어 영문 보고서를 발간하고 공식 홈페이지의 ESG 관련 페이지도 개편했다. 이를 통해 해외 이해관계자의 정보 접근성을 높이고 ESG 경영 현황과 중장기 추진 방향을 공개했다.

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에이피알은 앞으로 온실가스 배출량과 주요 환경정보의 관리·공개를 강화하고 임직원 및 협력사와의 상생을 확대할 계획이다. 지배구조 분야에서는 경영 투명성과 의사결정의 신뢰성을 높이고 국내외 ESG 공시 기준 변화에도 대응한다는 방침이다.

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에이피알 관계자는 "국내외 주요 ESG 평가기관으로부터 긍정적인 평가 결과를 연이어 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 환경·사회·지배구조 전반의 관리 수준을 지속적으로 높이고 글로벌 기준에 부합하는 지속가능경영 체계를 확립해 기업의 장기적인 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com