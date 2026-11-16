AI처럼 컴백도 속전속결?…실리콘밸리 거물들 젠슨 황 '복귀 작전' 나섰다

2024년 6월 대만 타이베이에서 열린 컴퓨텍스(COMPUTEX) 2024 기조연설을 마친 후, 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 중국 사업가 앨리스 황과 포옹하는 모습. 로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 잇따른 불륜 의혹과 중국 스파이 연루 논란으로 엔비디아 최고경영자(CEO) 자리에서 물러난 젠슨 황(63)이 사임 며칠 만에 복귀를 추진하고 있다는 보도가 나왔다. 일론 머스크와 에픽게임즈 창업자 팀 스위니 등 실리콘밸리 거물들도 황 전 CEO의 복귀를 지원하고 나섰다. 이들은 엔비디아 이사회와 백악관을 설득하기 위한 별도의 조직까지 구성한 것으로 전해졌다.

파이낸셜타임스, 데일리메일 등 외신들에 따르면 황 전 CEO는 최근 실리콘밸리 주요 인사들과 엔비디아 CEO 복귀 가능성을 논의한 것으로 알려졌다.

황 전 CEO의 측근은 매체에 실리콘밸리 기업 경영진들이 그의 복귀를 추진하기 위해 이른바 '워룸(war room)'을 꾸리고 있다고 주장했다.

Advertisement

워룸은 주요 현안에 대응하기 위해 핵심 인사들이 모여 전략을 수립하고 실행하는 조직을 뜻한다.

이들은 엔비디아 이사회를 상대로 황 전 CEO의 복귀를 요구하는 한편 백악관의 지지를 확보하는 방안도 추진하고 있다. 황 전 CEO 역시 공식적으로 전면에 나서지는 않았지만 물밑에서 복귀 움직임을 지원하고 있는 것으로 알려졌다.

Advertisement

황 전 CEO의 복귀를 요구하는 목소리는 투자자와 직원들 사이에서도 확산하고 있다. 공개 서한에는 머스크와 팀 스위니를 비롯해 엔비디아 전·현직 직원 약 9000명과 투자자 8만 3000여 명이 지지를 표명한 것으로 전해졌다.

Advertisement

이들은 황 전 CEO가 33년간 엔비디아를 이끌며 회사를 세계 최대 인공지능(AI) 반도체 기업으로 성장시킨 경영 능력과 비전을 강조하고 있다. AI 산업의 급격한 성장 과정에서 황 전 CEO의 리더십이 엔비디아의 경쟁력을 유지하는 데 필수적이라는 주장이다.

Advertisement

그러나 복귀까지는 넘어야 할 장애물이 적지 않다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 앞서 엔비디아의 경영진에 '극적인 변화'가 필요하다는 입장을 밝혔다. 황 전 CEO의 복귀를 지지하는 실리콘밸리 인사들이 백악관의 지원을 기대하고 있지만, 미국 정부 내부에서도 다른 경영진을 영입해야 한다는 목소리가 나오고 있는 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 황 전 CEO에 대해 비교적 우호적인 태도를 보였다. 트럼프 대통령은 CNN과의 인터뷰에서 황 전 CEO를 "엄청난 재능을 가진 인물"이라고 평가하며 그가 엔비디아를 세계적인 기업으로 키운 성과를 높이 샀다.

Advertisement

다만 중국 스파이 의혹이 사실로 확인될 경우 사임은 불가피했을 것이라는 입장도 밝혔다. 트럼프 대통령은 "그 여성이 스파이였다면 사임하는 것이 맞다. 스파이가 아니었다면 상황은 달라졌을 수 있다"고 말했다.

황 전 CEO의 사임을 촉발한 논란은 중국 측 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 앨리스 황과의 부적절한 관계에서 비롯됐다. 앨리스 황은 싱가포르에 본사를 둔 데이터센터 기업 메가스피드의 임원으로, 미국 당국은 이 회사가 수출 규제 대상인 엔비디아 반도체를 중국으로 밀반출했을 가능성을 의심하고 있다.

황 전 CEO를 둘러싼 사생활 논란은 여기서 그치지 않았다. 앨리스 황뿐만 아니라 엔비디아 의료 부문 부사장, 전직 엔비디아 직원과 사적인 관계를 맺었다는 주장들도 이어졌다.

Advertisement

황 전 CEO는 앨리스 황과의 관계에 대해서는 부적절한 관계였음을 인정했지만, 다른 의혹에 대해서는 구체적인 입장을 밝히지 않았다.

현재 엔비디아는 임시 CEO를 맡은 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 이끌고 있다. 크레스는 2013년 엔비디아에 합류해 재무 부문을 책임져 왔으며, 이사회가 정식 후임자를 선정할 때까지 경영 공백을 최소화하는 역할을 맡았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com