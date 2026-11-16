착륙하던 여객기 '쿵쿵'…활주로에 꼬리 두 번 부딪힌 후 다시 상승

사진출처=데일리메일

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 영국 런던 히스로공항에 착륙하던 영국항공(British Airways) 여객기의 꼬리 부분이 활주로에 두 차례 부딪히는 아찔한 사고가 발생했다.

착륙을 시도하던 항공기는 활주로에 기체 뒷부분이 닿은 뒤 다시 공중으로 솟구쳤고, 조종사들은 복행(Go-around)을 실시한 끝에 재착륙했다. 영국 매체 데일리메일에 따르면 영국항공 BA431편은 지난 12일(현지시각) 오전 네덜란드 암스테르담에서 출발해 런던 히스로공항으로 향하던 중 착륙 과정에서 사고를 겪었다.

비행기는 오전 10시 30분쯤 히스로공항 활주로에 진입하는 과정에서 강한 바람으로 인해 좌우로 조금씩 흔들렸다.

Advertisement

이후 왼쪽 바퀴가 먼저 활주로에 닿았고, 오른쪽 바퀴까지 접지한 직후 항공기 꼬리 부분이 활주로 표면에 닿았다. 이른바 '테일 스트라이크(Tail Strike)' 현상이 발생한 것이다. 당시 영상에서는 기체 뒷부분이 활주로에 두 차례 접촉한 것으로 보인다.

항공기는 곧바로 다시 상승했다. 조종사들이 착륙을 중단하고 엔진 출력을 높여 재상승하는 복행 절차에 들어간 것이다. 이후 다시 접근해 오전 10시 49분쯤 무사히 착륙했다. 승객과 승무원 모두 다친 사람은 없는 것으로 알려졌다.

Advertisement

테일 스트라이크는 항공기가 이착륙하는 과정에서 기체 뒷부분이 활주로와 접촉하는 현상이다. 착륙 과정에서 기수가 과도하게 들리거나 기체의 자세가 불안정해질 때 발생할 수 있다. 외관상 가벼운 접촉처럼 보여도 동체 하부 구조물이나 압력 유지에 중요한 부분이 손상될 가능성이 있어 정밀 점검이 필요하다.

Advertisement

영국항공 측은 사고 항공기가 안전하게 착륙했으며 항공당국의 조사에 협조하고 있다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com