"관제탑 지시 무시하더니…" 여객기·화물기, 공항에서 '쿵'

사진출처=FAA, ABC뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 마이애미 공항에서 여객기와 화물기가 지상 이동 중 충돌하는 사고가 발생해 2명이 다쳤다. 관제탑이 화물기에 여객기를 먼저 통과시키라고 지시했지만, 화물기가 이를 따르지 않고 교차 지점으로 진입한 것으로 파악돼 논란이 일고 있다.

AP통신과 ABC뉴스 등에 따르면 14일(현지시각) 오후 9시 15분쯤 미국 플로리다주 마이애미 공항의 유도로 교차 지점에서 비행기 두 대가 충돌했다.

사고 항공기는 파나마 항공사 코파항공의 보잉 737 여객기와 미국 물류업체 UPS의 보잉 767 화물기다. 코파항공 여객기는 파나마시티에서 출발해 마이애미에 도착한 뒤 게이트로 이동하던 중이었으며, UPS 화물기는 콜롬비아 보고타로 출발하기 위해 유도로를 이동하고 있었다.

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미국 연방항공청(FAA) 조사에 따르면 코파항공 여객기의 날개 끝부분이 UPS 화물기의 기수와 부딪쳤다. 사고 당시 코파항공 항공기에는 승객과 승무원 등 172명이 타고 있었다.

현장 사진에는 UPS 화물기 기수 한쪽에 가로로 길게 찢어진 흔적과 중앙부에 크게 뚫린 구멍이 포착됐다. 두 항공기 모두 손상됐으며, UPS 항공기는 상당한 수준의 기체 손상을 입은 것으로 전해졌다.

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사고 당시 관제탑과 조종사 사이의 교신 내용도 공개됐다.

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사고 전 관제탑은 UPS 항공기에 코파항공 여객기를 먼저 통과시키라고 지시한 것으로 확인돼 처벌이 불가피해 보인다.

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이번 사고로 코파항공 여객기에 타고 있던 승객 2명이 경미한 부상을 입었다. 이들은 현장에서 응급 처치를 받았으며, 병원으로 이송되지는 않았다. 나머지 승객과 승무원은 모두 무사한 것으로 알려졌다.

미국 항공당국은 사고 경위와 관제 지시가 제대로 이행되지 않은 이유 등을 조사하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com