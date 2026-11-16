"의대 정원 늘리고 교육 책임은 외면"…전의학연, 예산 확충 촉구

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 의과대학 정원 확대에 따른 교육 수요가 급증할 것으로 예상되는 가운데 교육 인프라와 재정 지원은 오히려 축소되고 있다는 비판이 제기됐다. 의대 증원에 따른 교육 여건 확보 책임을 대학과 학생들에게 떠넘겨서는 안 된다는 지적이다.

전국의대학부모연합(이하 전의학연)은 16일 성명을 내고 정부가 의대 정원 확대를 추진하면서 이를 뒷받침할 교육 예산과 시설 확충에는 소극적인 태도를 보이고 있다고 비판했다. 전의학연은 특히 2027년을 의학교육의 정상화 여부를 가를 중대한 시기로 규정하고, 정부에 실질적인 재정 지원과 교육 여건 개선 대책을 마련하라고 촉구했다.

전의학연에 따르면 2027년에는 2024학번과 2025학번이 동시에 본과 과정에 진입하는 이른바 '더블링' 현상으로 의대 교육 수요가 크게 늘어날 전망이다. 여기에 지역의사제 도입에 따른 신입생 약 490명까지 더해지면 교육 현장의 부담은 한층 커질 수 있다는 게 전의학연의 주장이다. 반면 교육 예산은 교육 수요 증가와 반대로 줄었다는 지적이다. 전의학연은 정부의 '의대교육혁신 지원사업' 예산이 2025년 약 550억원에서 2026년 50억원으로 10분의 1 수준으로 축소됐으며, 2027년 정부 예산안에도 50억원이 편성됐다고 밝혔다.

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교육부 장관이 국회에서 관련 예산 300억원 확보를 위해 노력하겠다는 취지로 언급했지만, 실제 예산에 반영되지 않는다면 교육 현장의 어려움을 해소하기 어렵다는 게 전의학연의 입장이다. 단기적인 지원 약속을 넘어 지속 가능한 중장기 재정 대책이 필요하다고 강조했다.

교육 인프라 부족도 우려했다. 지역 의과대학의 경우 강의실과 기초의학 교수진, 해부용 시신(카데바), 실습 기자재 등이 충분히 확보되지 않을 가능성이 있다는 것이다. 지방 국립대병원 역시 2400억원이 넘는 부채를 안고 있는 상황에서 시설 확충 비용의 75%를 자체 부담해야 하는 정부 방침까지 적용되면 교육·수련 환경 개선에 어려움이 커질 수 있다고 주장했다.

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전의학연은 의대 증원 신청 과정에서 대학 본부가 의대 교수들과 충분히 협의하지 않은 사실이 감사원 감사에서도 확인됐다고 지적했다. 그러면서 증원을 주도하고 대학별 정원을 배정한 정부가 교육 여건 확보 책임을 대학에 전가하는 것은 책임 회피라고 비판했다.

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기존 의대생들의 교육권도 제대로 보장되지 않은 상황에서 지역의사제와 국립의학전문대학원, 지역 의대 설립 등을 추가로 추진하는 것은 정책의 우선순위가 잘못됐다는 주장도 내놨다. 신규 제도와 정원 확대에 앞서 현재 재학생들이 정상적으로 교육받을 수 있는 환경부터 마련해야 한다는 것이다.

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전의학연은 정부와 교육부에 전국 의과대학별 실제 교육 수용 능력과 교원·카데바·실습시설 등 항목별 부족 현황을 투명하게 공개하라고 요구했다. 또 교육부 장관이 언급한 300억원 확보를 포함해 지속 가능한 중장기 예산을 편성하고, 2024·2025학번의 본과 진입 전에 교육 여건 개선 이행 상황을 점검해야 한다고 촉구했다. 기존 재학생의 교육권을 우선 보장하는 조치도 요구했다.

전의학연은 "의사 수를 늘리는 것과 제대로 된 의사를 양성하는 것은 전혀 다른 문제"라며 "정부는 학생들의 교육권과 미래 의료의 안전을 희생시키는 정책 추진을 멈추고, 증원 규모에 걸맞은 교육 책임을 다해야 한다"고 강조했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com