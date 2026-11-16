순천향대천안병원, 감염병 대응역량 강화 '감염관리 아카데미' 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 13일 오후 병원 송원홀에서 '2026년 감염관리 아카데미'를 개최했다. 이번 아카데미는 신종감염병 발생에 대비해 충청권 감염병 대응 인력의 전문성과 현장 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

순천향대천안병원, 질병관리청 충청권질병대응센터, 국립중앙의료원이 공동 주관한 감염관리 아카데미는 대전·세종·충남·충북 지역 의료기관 및 유관기관 종사자 30여명이 참석했다.

프로그램은 신종감염병의 이해를 비롯해 △Level D·C 개인보호구 착·탈의 △N95 마스크 밀착도 정량검사(Fit Test) △손위생 및 ATP 측정 △개인보호구 착·탈의 수행평가 △형광로션을 활용한 오염 여부 평가 등 실무 중심으로 진행됐다.

Advertisement

특히 개인보호구 착·탈의 반복 실습과 수행평가를 통해 감염 노출 위험을 줄이는 방법을 익히고, 마스크 밀착도 검사와 오염 평가를 통해 올바른 감염관리 방법을 교육했다.

이문수 병원장은 "이번 아카데미가 충청권 감염병 대응 인력의 전문성을 높이고 지역사회 대응체계를 강화하는 계기가 되길 바란다"면서, "앞으로도 전문적인 교육 프로그램을 통해 지역 의료현장에 도움이 되는 교육을 이어가겠다"고 말했다.

Advertisement

한편, 감염관리 아카데미는 오는 11월 27일 한 차례 더 열리며, 충청권 의료기관 및 유관기관 종사자와 원내 감염병 대응 인력 등 40여 명이 참여할 예정이다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com