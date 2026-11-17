건강과 여가생활에 적극적인 액티브 시니어가 늘면서 '파크골프(Park Golf)'가 주목받고 있다.

파크골프는 공원이나 녹지 등에 조성된 비교적 짧은 코스에서 나무로 만든 클럽 하나와 공을 이용해 즐기는 스포츠다. 여러 종류의 클럽이나 복잡한 장비가 필요하지 않고, 이용료 부담도 상대적으로 낮아 접근성이 높다. 또한 카트 없이 코스를 걷기 때문에 자연스럽게 신체활동량을 늘릴 수 있어서 시니어층을 중심으로 인기를 얻고 있다.

관련 통계에서도 이러한 추세가 확인된다. 대한파크골프협회 등록 회원은 2020년 4만5478명에서 22만9757명(2025년 기준)으로 5년 만에 약 5배 늘었다. 비회원 동호인까지 포함하면 실제 참여 인구는 등록 회원의 두배에 달할 것으로 추정된다. 인프라도 빠르게 확충되고 있다. 전국 파크골프장도 308개(2021년)에서 작년 552개로 늘었다.

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대회 규모도 커지고 있다. 지역 동호인 중심에서 전국 단위로 확대되면서, 지방자치단체와 기업의 개최·후원 참여도 증가세다. 지난 8월 열린 '볼빅 전국 파크골프 챔피언십'에는 5300여명이 참가했고, 총상금과 시상품 규모는 총 5억원에 달했다. 파크골프가 스포츠 이벤트와 지역 관광을 연계하는 산업으로 성장하고 있음을 보여주는 사례다.

파크골프는 코스를 걸으며 유산소 신체활동을 하고, 스윙을 통해 상·하체를 함께 움직일 수 있어 건강 증진에도 도움이 되는 것으로 알려져 있다. 동호회와 대회 활동을 통한 사회적 교류도 장점이다. 국내 연구진이 발표한 '파크골프 활동이 노인의 삶의 질에 미치는 영향에 대한 메타분석'에서도 연구 27편, 총 8743명을 분석한 결과 파크골프 참여가 노인의 사회적 참여와 심리적 웰빙, 신체 건강 등 삶의 질 전반에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

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기존 골프웨어 시장이 성장 둔화로 위축된 가운데, 파크골프 인구가 늘면서 패션업계도 관련 시장을 새로운 성장 기회로 주목하고 있다. 패션비즈와 시장조사·컨설팅 업체 MPI에 따르면 국내 골프웨어 시장 규모는 2022년 4조2500억원을 정점으로 작년엔 3조1400억원까지 3년 연속 내리 감소했다.

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일반 골프웨어와 파크골프웨어는 신축성·통기성·자외선 차단 등 기본 기능은 비슷하지만, 착용 환경과 주요 소비층에 따라 차이가 있다. 일반 골프웨어가 스윙에 적합한 기능성과 필드 패션을 중시한다면, 파크골프웨어는 코스를 걸으며 장시간 활동하는 특성을 고려해 편안한 착용감과 활동성을 강조한다. 특히 중장년층과 고령층을 겨냥해 여유 있는 실루엣과 허리 밴딩, 신축성 소재를 적용하고, 입고 벗기 편한 집업과 베스트 등이 우선이다. 냉감·흡습속건·자외선 차단 기능을 강화하는 동시에 후드 집업과 조거 팬츠 등 일상에서도 활용할 수 있는 캐주얼 제품으로 상품군을 넓히는 추세다.

◇마운티아 '26FW 파크골프 컬렉션'. 사진제공=마운티아

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업체 마운티아는 최근 가을·겨울 시즌을 겨냥한 '26FW 파크골프 컬렉션'을 출시하고 베스트·재킷·팬츠·니트·티셔츠 등으로 제품군을 확대했다. 기모 소재와 패딩 충전재를 활용해 보온성을 높이는 한편, 신축성 있는 소재와 셋업 디자인으로 활동성과 스타일을 함께 강조했다. 대표 제품인 '제오라운드티셔츠'와 '제오밴딩팬츠'는 기모 나일론 소재를 적용했으며, '트리포3in1재킷'은 내·외피 분리와 후드 탈부착이 가능하도록 설계했다. 파크골프뿐 아니라 캠핑·여행 등 일상적인 야외활동까지 활용 범위를 넓혔다.

◇파크로 '26 FW 캠페인' 화보. 사진제공=패션그룹형지

업체 패션그룹형지의 브랜드 크로커다일레이디는 파크골프 전용 라인 '파크로(PARCRO)'를 앞세워 4060 여성 시장 공략을 강화하고 있다. 2024년 G라인을 통해 관련 상품을 처음 선보인 뒤 2년간 상품 개발과 시장 검증을 거쳐 올해 독립적인 캡슐 컬렉션으로 확대했다. 최근 가을·겨울 컬렉션에는 4방향 신축성 소재와 방풍 기능, 여성 체형을 고려한 입체 패턴을 적용했다. 후드 집업과 조거 팬츠 셋업, 경량 점퍼 등으로 운동은 물론 나들이와 일상에서도 활용할 수 있는 스타일을 선보였다.

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업체 한성에프아이가 전개하는 브랜드 올포유는 이번 가을·겨울 시즌 파크골프 라인을 의류부터 가방·신발·모자까지 아우르는 풀 컬렉션으로 확대한다. 특히 하이넥 니트와 경량 다운 등 계절에 맞춘 기능성 제품을 강화하고, 소재 고급화와 편안한 착용감을 앞세워 차별화를 꾀하고 있다. 올포유는 지난해 파크골프 전용 라인 '그리니티(Greenity)'를 공개하고 올해 봄·여름 시즌부터 바람막이와 기능성 티셔츠, 전용 가방 등을 본격적으로 출시했고, 빅사이즈 제품과 유튜브 숏폼·크리에이터 협업 콘텐츠로 상품 및 마케팅 영역을 넓혀왔다.

업계에서는 파크골프웨어 시장이 아직 초기 단계지만, 이용 인구 증가와 전용 상품 출시가 맞물리며 성장 기반을 넓히고 있다고 보고 있다. 기존 골프웨어와 아웃도어 의류 의존에서 전용 의류와 신발, 가방 등으로 상품군이 확대되고 있다는 분석이다. 업계 관계자는 "기존 60~70대 중심의 참여층이 40~50대까지 확대되는 움직임은 패션업계에도 새로운 기회"라면서 "단순한 시니어 운동복을 넘어 기능성과 디자인을 갖춘 스포츠웨어, 일상복과 여행용 의류를 결합한 라이프스타일 웨어로 발전할 것으로 기대된다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com