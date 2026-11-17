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현대 사회의 중년 남성들은 바쁜 직장생활과 과도한 업무, 불규칙한 식습관과 생활환경 등으로 건강관리에 많은 어려움을 겪고 있다. 이에 따라 일상에서 부족하기 쉬운 영양소를 균형 있게 보충하고 꾸준히 건강을 관리하려는 관심도 높아지고 있다.

이런 가운데 ㈜이룸생활건강(대표 곽영목)이 선보인 프리미엄 남성 건강기능식품 '게르만센(GERMANSEN)'이 차별화된 원료 구성과 제품 경쟁력을 바탕으로 국내외 시장에서 주목받고 있다.

이룸생활건강의 연구 결과에 따르면 게르만센의 가장 큰 차별화 요소는 마늘의 유효 성분인 알리신(Allicin)에 있다고 한다.

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알리신은 마늘을 자르거나 으깨는 과정에서 생성되는 대표적인 유황화합물로, 마늘 특유의 향과 다양한 생리활성 연구로 잘 알려진 성분이다.

오랜 세월 건강한 식생활의 대표 식품으로 사랑받아 온 마늘의 유효 성분에 주목해 이를 제품의 핵심 원료로 활용한 것이 게르만센의 특징이라는 것.

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이룸생활건강은 "특히 게르만센은 고농축 감압추출 방식을 통해 마늘의 유효 성분인 알리신을 농축해 담아내는 데 주력했다"면서 "1캡슐당 알리신 150mg을 함유하고 있으며, 하루 권장 섭취량인 2캡슐에는 총 300mg의 알리신이 담겨 있다. 이는 알리신 함량을 기준으로 생마늘 약 18쪽에 해당하는 양이다"라고 설명했다.

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마늘을 직접 섭취하는 번거로움 없이 하루 2캡슐로 마늘 유래 알리신을 간편하게 섭취할 수 있도록 설계한 점이 제품의 핵심 경쟁력인 셈이다.

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게르만센은 알리신 외에도 아연, 셀렌, 비타민E, 비타민B1 등 다양한 영양 성분을 복합적으로 구성했다. 아연은 정상적인 면역기능과 세포분열에 필요하며, 셀렌은 유해산소로부터 세포를 보호하는 데 필요하다. 비타민E 역시 항산화 작용에 필요한 영양소로 일상적인 건강관리에 중요한 역할을 한다.

여기에 필수아미노산 9종과 L-아르기닌 등 아미노산 원료를 더해 영양 설계의 폭을 넓혔다. 필수아미노산은 체내에서 충분히 합성되지 않아 식품을 통해 섭취해야 하는 영양소로, 균형 잡힌 영양관리에 중요한 요소다.

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뿐만 아니라 남성 건강식품 원료로 널리 알려진 마카와 야관문, 지구력 및 에너지 대사 분야에서 관심을 받아온 옥타코사놀을 배합해 프리미엄 원료 구성의 차별성을 강화했다.

이같은 제품 경쟁력으로 인한 효과도 가시적으로 나타나고 있다.

이룸생활건강은 국내 시장을 넘어 독일, 미국, 일본 등 해외 시장으로 수출을 확대하며 글로벌 브랜드로의 도약을 추진하고 있다. 이를 통해 대한민국 남성 건강식품의 제품 경쟁력을 해외 시장에도 알리고 글로벌 브랜드로 성장하기 위한 기반을 마련한다는 계획이라는 것.

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이룸생활건강 곽영목 대표는 "게르만센의 가장 큰 경쟁력은 마늘의 유효성분인 알리신을 핵심으로 차별화된 원료 구성과 제품 설계를 완성했다는 점"이라며 "남성 건강은 단기간의 변화보다 꾸준한 관심과 올바른 생활습관에서 시작되는 만큼, 소비자들이 일상에서 지속적으로 건강을 관리할 수 있는 제품을 만드는 데 집중하고 있다"라고 밝혔다.

이어 "해외 시장 진출을 통해 게르만센의 글로벌 경쟁력을 더욱 확대해 나가겠다"며 "앞으로도 품질과 소비자 신뢰를 최우선 가치로 삼아 국내를 넘어 세계 시장에서 인정받는 대한민국 대표 남성 건강관리 브랜드로 성장시켜 나가겠다"라고 강조했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com