[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭중앙의료원 전영준 기획조정실장(서울성모병원 성형외과 교수)이 최근 열린 대한성형외과학회 국제학술대회 'PRS KOREA 2026에서 제31대 이사장으로 취임했다. 임기는 2026년 11월부터 2년이다.

대한성형외과학회는 1966년 5월 14일 창립돼 올해로 60주년을 맞이했으며, 미용성형뿐 아니라 고난도 재건성형 분야의 학술 발전과 국민 건강 증진에 기여하고 있으며, 국회에서 사진전을 개최하는 등 성형외과에 대한 국민 인식 개선에도 힘쓰고 있다.

전영준 실장은 가톨릭대학교 의과대학을 졸업하고 동 대학원에서 석사와 박사 학위를 취득했다. 가톨릭대 부천성모병원과 서울성모병원 성형외과에서 진료와 연구를 이어왔으며, 안면외상, 피부암, 눈성형·코성형·미세성형, 만성창상 등을 전문 분야로 활발한 진료와 연구를 이어오고 있으며, 국내외 학술 교류와 외과 인재 양성에도 힘써왔다.

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가톨릭대 의과대학 성형외과학교실 주임교수, 가톨릭중앙의료원 기획조정부실장, 서울성모병원 수련교육부장 등을 역임했다. 2025년 9월부터 가톨릭중앙의료원 기획조정실장을 맡고 있다. 또한, 대한창상학회 회장을 역임했으며, 2024년부터 대한성형외과학회 기획이사로 활동하는 등 학회 발전에 기여해 왔다. 또한, 한국보건의료연구원 신의료기술평가위원, 대한병원협회 수련환경평가 운영실무위원, 대한의학회 보험이사 등으로 활동하며 보건의료 발전에도 힘쓰고 있다.

전영준 실장은 "암 수술, 외상, 선천성 기형 등 생명과 기능 회복에 필수적인 '재건성형'의 가치가 의료현장에서 인정받고, 적정 수가가 확립될 수 있도록 노력하겠다"며 "미용성형에 편중된 사회적 인식을 개선하고, 성형외과 전문의의 전문성과 역할이 국민에게 올바르게 전달될 수 있도록 학회 내 소통 강화와 제도 개선을 추진하겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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