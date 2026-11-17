자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 평소 웨이트트레이닝을 즐기는 A씨(35)는 최근 고중량 스쿼트를 하다 사타구니가 당기는 느낌을 받았다. 처음에는 운동 후 생긴 근육통으로 여겼지만, 무거운 바벨을 들 때마다 같은 부위에 불편함을 느꼈다. 사타구니 쪽이 불룩 튀어나왔다가 누우면 다시 들어가 대수롭지 않게 여겼으나, 운동 중 돌출과 불편감이 반복됐다.

이처럼 힘을 줄 때 사타구니가 불룩해지거나 덩어리가 만져진다면 '서혜부탈장'을 의심할 수 있다. 스쿼트나 데드리프트처럼 고중량을 다루는 운동은 배에 강하게 힘을 주면서 복압이 높아진다. 이 과정에서 기존에 있던 탈장 부위가 돌출되거나 증상이 나타날 수 있다.

서혜부탈장은 복강 내 지방이나 장 등의 조직이 사타구니 부위 복벽의 약해진 부분이나 틈을 통해 돌출되는 질환이다. 소아부터 고령층까지 발생하며, 특히 남성에게 흔하다. 건강보험심사평가원 통계에 따르면 2025년 기준 서혜부탈장(사타구니탈장, K40) 진료 환자 5만 4679명 중 남성이 4만 8354명으로 88.4%를 차지했다.

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남성은 고환이 내려온 경로이자 정관·혈관이 지나는 통로인 서혜관의 구조적 특성 때문에 탈장에 비교적 취약하다. 소아에서는 고환이 내려온 복막 통로가 닫히지 않는 선천적 요인이, 성인에서는 노화에 따른 복벽 약화 등이 영향을 미친다.

젊은 성인도 안심할 수 없다. 복벽이 약한 사람은 스쿼트나 데드리프트처럼 무거운 중량을 드는 운동을 하거나 변비로 배에 반복해서 힘을 줄 때 복압이 높아져 탈장 증상이 나타날 수 있다. 실제 2025년 기준 서혜부탈장 남성 환자 중 30~50대가 22%를 차지하며, 30대부터 환자 수가 증가하는 경향을 보인다. 2020년과 비교하면 30대 남성 환자는 12.9%, 40대는 12.4% 증가했다. 따라서 운동 중 사타구니가 불룩해진다면 서혜부탈장을 의심해 봐야 한다.

서혜부탈장은 복벽의 약해진 부위로 장이나 지방이 빠져나오는 질환이다. AI 생성 이미지

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서혜부탈장은 누우면 불룩했던 부위가 들어가고 불편감이 줄어 나았다고 여기기 쉽다. 그러나 증상이 가라앉아도 복벽의 약해진 부위는 그대로 남아 있음을 명심해야 한다. 빠져나온 장이나 지방이 탈장 부위에 끼어 제자리로 돌아가지 못하는 '감돈'이 생기면 장폐색으로 이어질 수 있어 신속한 진료가 필요하다. 또 혈액 공급까지 차단되는 '교액'으로 진행하면 장이 괴사할 수 있어 응급수술이 필요하다.

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평소 들어가던 돌출 부위가 갑자기 들어가지 않거나 통증이 심해지면 즉시 응급실을 찾아야 한다. 구토, 복부 팽만, 대변이나 방귀가 나오지 않는 증상, 돌출 부위의 피부색 변화도 위험 신호다.

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서혜부탈장의 근본적인 치료법은 수술이다. 수술은 탈장된 조직을 원래 위치로 되돌리고 약해진 복벽을 보강하는 방식으로 이뤄진다. 성인의 경우 인공막인 '메시(Mesh)'를 덧대 조직이 다시 빠져나오지 않도록 하는 수술이 일반적인데, 수술법은 절개수술, 복강경수술, 로봇수술 등으로 나뉜다.

이 가운데 최근에는 배꼽에 절개창 하나만 내는 '단일공 로봇수술'이 주목받고 있다. 배꼽 부위 약 2.5㎝의 절개창 하나로 카메라와 수술 기구를 넣어 진행한다. 복강 안에서 탈장 부위를 확인하고, 복막을 열어 복벽과 복막 사이에 메시를 놓은 뒤 복막을 봉합한다. 관절이 있는 로봇 팔을 활용해 조직을 정밀하게 박리하고 봉합할 수 있으며, 수술 후 통증과 흉터에 대한 부담이 상대적으로 적다.

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또 복강 안으로 접근하기 때문에 증상이 있는 부위뿐 아니라 반대편 서혜부의 상태도 수술 중 살펴볼 수 있다. 만약 증상이 없던 반대쪽에서도 탈장이 확인될 경우, 추가 절개 없이 한 번의 수술로 양쪽을 함께 교정할 수 있다. 다만 반대편 이상이 확인됐다고 해서 반드시 수술하는 것은 아니며 환자의 상태와 사전 상담 결과에 따라 결정한다.

한림대동탄성심병원 외과 박소은 교수는 "무거운 물건을 자주 들거나 고강도 근력 운동을 하는 사람, 만성기침·변비가 있는 사람도 주의가 필요하다"며 "사타구니가 불룩해지거나 통증이 생기면 무리한 활동을 중단하고 진료를 받아야 한다. 특히 돌출 부위가 갑자기 들어가지 않으면서 심한 통증이 동반된다면 즉시 병원을 방문해야 한다"고 조언했다.

이어 "서혜부탈장은 증상이 일시적으로 호전되더라도 자연적으로 치유되는 것은 아니므로 적절한 치료 방향을 정하는 것이 중요하다"며 "이전 복부 수술 여부와 탈장의 위치와 크기, 전신마취 가능 여부 등을 종합적으로 고려해 환자에게 적합한 수술법을 선택해야 한다"고 덧붙였다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com