Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 치명률이 높은 '특발성 폐섬유증 급성악화' 환자에게 관행적으로 쓰이던 초고용량(펄스) 스테로이드 요법이 기존 고용량 치료보다 뚜렷한 생존율 개선 효과를 보이지 않는다는 세계 첫 임상시험 결과가 나왔다.

세브란스병원 호흡기내과 박무석 교수, 원주세브란스기독병원 김상하 교수, 인하대병원 김혜수 교수, 미국 워싱턴대 가네시 라구(Ganesh Raghu) 교수 공동 연구팀은 국내 8개 병원 환자 100명을 대상으로 스테로이드 용량별 치료 효과를 비교한 무작위 대조 임상시험(RCT) 결과를 17일 발표했다. 이번 연구는 호흡기 분야 최고 권위지인 '미국 호흡기·중환자의학 저널(AJRCCM, IF 21.7)'에 게재됐다.

특발성 폐섬유증은 폐 조직이 점차 딱딱하게 굳는 섬유화가 진행되면서 호흡 기능이 떨어지는 질환이다. 급성악화가 발생하면 짧은 기간에 호흡 상태가 급격히 나빠지고 사망 위험도 높아진다.

Advertisement

급성악화 치료에는 염증을 억제하기 위해 고용량 스테로이드를 사용한다. 이 가운데 짧은 기간 매우 높은 용량을 투여하는 펄스요법도 널리 사용돼 왔지만, 상대적으로 낮은 고용량 스테로이드 치료보다 생존율을 높이는지에 대해서는 충분한 근거가 없었다.

펄스요법은 체중당 10㎎의 스테로이드를 3일간 투여한 뒤 체중당 1㎎ 수준으로 용량을 줄여 서서히 감량하는 방식이다. 일반적인 고용량 스테로이드 치료보다 초기 투여량이 약 10배 많다. 두 치료법 모두 특발성 폐섬유증 급성악화에 사용돼 왔지만 적정 용량과 투여 방법에 대한 근거가 부족했다.

Advertisement

연구팀은 두 스테로이드 투여 전략을 직접 비교하는 다기관 무작위 대조 임상시험을 세계 최초로 진행했다. 2021년 7월부터 2024년 4월까지 특발성 폐섬유증 급성악화로 입원한 성인 100명을 펄스요법군 51명과 비펄스요법군 49명으로 무작위 배정했다. 펄스요법군에는 첫 3일간 고용량 메틸프레드니솔론을 투여한 뒤 비펄스요법군과 같은 용량으로 감량했고, 비펄스요법군에는 상대적으로 낮은 용량을 첫 7일간 투여한 뒤 서서히 감량했다.

Advertisement

28일 사망률은 펄스요법군 10%, 비펄스요법군 14.6%였으며, 90일 사망률은 각각 24.5%와 29.8%였다. 펄스요법군의 사망률이 수치상 낮았지만, 통계적으로 유의한 차이는 아니었다. 환자의 초기 산소화 상태 등을 고려한 분석에서도 펄스요법의 추가적인 생존 이득은 확인할 수 없었다.

Advertisement

박무석 교수는 "스테로이드 투여 전략을 특발성 폐섬유증 급성악화 환자를 대상으로 직접 비교한 무작위 대조 임상시험은 이번이 세계 최초"라며 "향후 환자의 상태와 기존 치료 등을 고려해 환자별로 적합한 스테로이드 치료 전략이 무엇인지 확인하는 후속 연구를 이어가겠다"고 말했다.

한편, 이번 연구에는 세브란스병원, 강남세브란스병원, 용인세브란스병원, 원주세브란스기독병원 등 국내 8개 병원이 참여했으며 외부 연구비 지원 없이 연구자 주도로 수행됐다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com