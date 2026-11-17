제공=KCC글라스

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KCC글라스는 지난 14일 서울 동대문디자인플라자 이간수문전시장에서 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨와 한국실내건축가협회가 공동 주최한 '2026 대한민국 실내건축대전' 시상식을 개최했다고 17일 밝혔다.

올해로 38회를 맞은 대한민국 실내건축대전은 신인 디자이너 발굴과 실내건축 디자인 발전을 위한 국내 대표 공모전으로 KCC글라스는 2010년부터 17년째 공모전을 공동 주최하며 미래 디자인 인재 육성에 힘쓰고 있다.

올해 공모전에는 총 305개 작품이 출품됐으며, 두 차례 심사를 거쳐 대상 1점, 최우수상 2점, 우수상 5점, 장려상 16점, 특선 27점, 입선 48점 등 총 99개 작품이 수상작으로 선정됐다.

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대상인 'HomeCC Prize'는 연세대학교 최상환 학생의 'Controlled Frictional Architecture; 공공주방'이 차지했다.

대상작은 폐교된 서울화양초등학교를 주민들이 함께 음식을 만들고 나누는 공공주방으로 재해석한 작품이다.

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1인 가구 증가에 따른 사회적 고립 문제를 공간 디자인으로 해결하고 공동체 회복이라는 가치를 담아 높은 평가를 받았다.

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최우수상은 호서대학교 이광옥 학생의 '나의 난야, 나의 아란야'와 상명대학교 조재륜·김지왕 학생팀의 '소승자연생태박물관'이 각각 수상했다.

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이번 시상식에서는 AI 기술 발전에 따른 실내건축 디자인의 변화와 인간 중심 창의성의 중요성도 강조됐다.

원석준 KCC글라스 부사장은 AI가 디자인 가능성을 넓히는 도구인 만큼 디자이너의 창의적인 상상력과 인간 중심적 사고가 중요하다고 밝혔다.

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KCC글라스 관계자는 "앞으로도 한국실내건축가협회와 함께 신진 디자이너들의 성장을 지원하고 국내 실내건축 디자인 발전에 기여하겠다"고 말했다.