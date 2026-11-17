날아온 묵주에 얼굴을 맞은 교황 레오 14세. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 페루를 방문한 교황 레오 14세(71)가 이동 중 누군가 던진 물건에 얼굴을 맞는 일이 벌어졌다.

해당 물건은 다름 아닌 가톨릭 신자들이 기도할 때 사용하는 묵주였다.

AP통신 등 외신들에 따르면 12일간의 남미 순방 일정을 마무리하는 고별 미사를 집전하기 위해 교황이 16일(현지시각) 페루 리마의 라스팔마스 공군기지에 도착했다.

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공개된 영상을 보면 전용 차량인 팝모빌을 타고 이동 중이던 교황은 군중 속에서 날아온 묵주에 얼굴을 맞았다. 갑작스러운 충격에 교황은 순간적으로 움찔하며 눈을 찡그렸고, 이어 손으로 눈을 문질렀다.

다행히 교황은 다치지 않은 것으로 보였으며, 예정된 행사를 이어갔다.

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레오 14세는 평소 군중이 던지는 선물을 재빠르게 받아내는 모습으로도 알려져 있다. 테니스 애호가인 그는 거리에서 신자들이 던진 봉제 인형과 깃발 등을 받아낸 적이 있다. 바티칸 성 베드로 광장에서 열린 알현에서는 같은 시카고 출신 시민들이 건넨 피자를 직접 받기도 했다.

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이날 레오 14세는 페루에서 오랫동안 활동한 경험을 언급하며 스페인어로 현지 신자들에게 인사를 전하기도 했다. 레오 14세는 "페루 출신 동포들에게 특별히 인사하고 싶다"며 "페루에서 일할 수 있었던 것은 큰 기쁨이었다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com