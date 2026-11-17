지난 11일 오픈을 앞둔 무신사 뷰티 성수 매장 앞에서 고객들이 두 줄로 길게 줄지어 입장을 기다리고 있다. 사진제공=무신사

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무신사 뷰티의 두 번째 단독 오프라인 매장인 '무신사 뷰티 성수'가 개점 5일 만에 누적 거래액 5억원을 기록했다. 전체 구매 고객의 65%가 외국인으로 나타나는 등 해외 고객과 2030세대를 중심으로 방문이 이어졌다.

무신사는 지난 11일부터 15일까지 무신사 뷰티 성수의 누적 방문객이 3만3000명, 거래액은 5억원으로 집계됐다고 17일 밝혔다. 구매 고객 가운데 여성 비중은 85%였으며, 20~30대가 70% 이상을 차지했다. 개점 첫날에는 영업 시작 3시간 전인 오전 7시부터 입장을 기다리는 대기 행렬이 형성되기도 했다.

서울 성동구 연무장길에 문을 연 무신사 뷰티 성수는 약 400평 규모로, 지상 1~2층에 700여개 브랜드의 상품 1만여개를 갖췄다. 입점 브랜드의 약 80%는 인디 브랜드다. 매장에는 520여종의 향수를 선보이는 프래그런스 존과 향수 레이어링 체험 공간, 브랜드 전용 팝업존 등을 마련했다. 2층에는 피부 고민별 상담과 상품 추천 서비스를 제공하는 '뷰티온누리약국'도 입점했다.

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성수 일대에 위치한 무신사의 다른 매장과 연계 효과도 나타났다. 개점 후 5일간 무신사 뷰티 성수 방문객 중 31%는 인근 무신사 오프라인 매장도 방문한 것으로 집계됐다. 무신사는 성수에서 무신사 스탠다드와 무신사 스토어, 무신사 엠프티, 무신사 킥스, 이구홈 등을 운영하고 있다.

무신사 뷰티 성수 매장 2층 무신사 뷰티 브랜드 랭킹 존에서 고객이 제품을 살펴보고 있다. 사진제공=무신사

매장 내 약 15평 규모의 브랜드 단독 팝업존에서는 첫 입점 브랜드인 '투에이엔(2aN)'이 가장 높은 거래액을 기록했다. 무신사 뷰티 단독 상품인 '베러미 아이팔레트'와 '듀얼 치크', '멜팅 온 마이 립글로스' 등이 판매 상위권에 올랐다.

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외국인 고객에게는 닥터엘시아와 코스알엑스, 온그리디언츠 등 스킨케어 브랜드와 오드타입, 리스키 등 색조 브랜드가 인기를 끌었다. 국내 고객은 프랑스 니치 향수 브랜드 엘티피버를 비롯해 플라워노즈, 스나이델 뷰티, 도브, 바세린 등의 상품에 높은 관심을 보였다.

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무신사 뷰티 관계자는 "홍대에 이어 성수에서도 새로운 뷰티 브랜드를 직접 발견하고 경험하려는 2030세대와 외국인 고객의 높은 수요를 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 성수 일대 매장 간 연계를 강화하고 브랜드 단독 팝업 등 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보여 패션과 뷰티를 아우르는 무신사만의 오프라인 경쟁력을 공고히 하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com