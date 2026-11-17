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[스포츠조선 장종호 기자] 5년 상대생존율이 17%에 불과한 췌장암 환자가 최근 4년 사이 34% 넘게 급증한 것으로 나타났다. '침묵의 암'으로 불릴 만큼 초기 증상이 거의 없어 진단 당시 약 43%는 이미 원격 전이가 진행된 상태다. 국가암검진 항목에도 포함돼 있지 않아, 평소 건강검진 결과표에 나타나는 '혈당 변화'나 '췌장 낭종' 같은 미세한 이상 신호를 놓치지 않는 것이 조기 발견의 핵심으로 꼽힌다.

오는 19일 '세계 췌장암의 날'을 맞아 췌장암의 주요 위험요인과 검진 결과지를 통해 확인할 수 있는 전조 신호를 짚어봤다.

◇5년 상대생존율 17%…몸속 깊숙한 곳 위치 발견 어려워

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건강보험심사평가원 자료에 따르면 췌장암으로 진료를 받은 환자는 2021년 2만 3865명에서 2025년 3만 2118명으로 4년 새 34.6% 증가했다. 환자 수는 늘고 있으나 생존율은 여전히 낮다. 국가암정보센터의 주요 암 5년(2019~2023년) 상대생존율에 따르면 갑상선암(100.2%), 전립선암(96.9%), 유방암(94.7%), 폐암(42.5%), 간암(40.4%), 담낭 및 기타담도암(29.0%) 순이었으며, 췌장암은 17.0%로 가장 낮았다.

한국건강관리협회 건강검진센터(부산사상) 고영호 원장은 "흔히 췌장암은 '발견되면 손쓸 수 없는 암'이라는 인식이 강해 막연히 두려워하거나 아예 외면하는 경우가 많다"며 "하지만 수술이 가능한 단계에서 발견하면 충분히 치료를 기대할 수 있는 만큼, 두려워하기보다는 내 몸의 위험 요인을 정확히 알고 관리하는 것이 중요하다"고 강조했다.

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췌장은 위 뒤쪽, 몸속 깊숙한 곳에 있는 길이 15㎝ 정도의 가늘고 긴 장기다. 위치에 따라 십이지장과 맞닿은 머리, 가운데 몸통, 비장 쪽 꼬리로 나뉜다. 음식물 소화를 돕는 소화효소를 만들어 십이지장으로 내보내고, 혈당을 조절하는 인슐린과 글루카곤 등의 호르몬을 분비한다. 우리 몸 에너지 대사의 항상성을 유지하는 중요한 역할을 하는 기관이다.

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췌장암은 췌장에 생긴 악성 종양으로, 85~90% 이상이 소화효소가 지나가는 관인 췌관의 세포에서 생기는 '췌관선암'이다. 가장 중요한 위험 요인은 흡연이며, 당뇨병, 만성 췌장염, 가족력, 비만, 고령 등도 발병 위험을 높이는 주요 요인으로 꼽힌다.

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◇초기 증상 거의 없어…대표적 신호는 혈당 변화

초기에는 뚜렷한 자각 증상이 거의 없다. 소화불량, 복부 불편감, 체중 감소, 황달 등은 병이 어느 정도 진행된 뒤에야 나타나는 경우가 많고, 이마저도 흔한 위장 질환으로 여겨 지나치기 쉽다.

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증상은 종양의 위치와 크기, 전이 정도에 따라 달라진다. 대부분의 경우 복통과 체중 감소가 나타나며, 췌두부암(췌장 머리에 생긴 암) 환자들은 대부분 황달 증상을 동반한다. 반면 췌장의 몸통이나 꼬리에 발생한 암은 초기 증상이 거의 없어 상당한 시간이 지난 후에 발견되는 경우가 많다. 이 때문에 췌장암 환자의 약 43%는 진단 당시 이미 암이 다른 장기로 퍼진 원격 전이 상태에서 발견된다.

췌장암은 국가암검진 대상이 아닌 만큼, 평소 받는 건강검진 결과에 나타난 이상 신호를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

대표적인 신호가 바로 혈당 변화다. 50세 이후 비만이나 가족력 등 뚜렷한 이유 없이 공복혈당이 갑자기 오르거나, 잘 조절되던 당뇨가 특별한 원인 없이 악화됐다면 췌장 이상을 의심해 볼 수 있다. 의도하지 않은 체중 감소가 함께 나타난다면 더욱 주의가 필요하다. 이러한 변화는 한 번의 검사 수치보다 매년 받은 검진 결과를 비교해 볼 때 잘 드러난다. 일반 건강검진 항목만으로 췌장암을 직접 진단할 수는 없지만, 이상 증상이 나타나면 복부초음파, CT, MRI 등 영상검사와 혈액 검사 등으로 췌장 상태를 정밀하게 확인하는 것이 좋다.

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검진에서 만성 췌장염이나 췌장 낭종이 확인됐다면 더욱 관심을 가져야 한다. 이런 소견이 있으면 췌장암 위험이 높아지는 만큼, 정기적인 추적검사로 변화를 살피는 것이 조기 발견에 유리하다. 특히 췌장 낭종 가운데 일부는 시간이 지나 암으로 진행할 수 있어, 추적검사 과정에서 위험 소견이 확인되면 치료 여부를 결정하게 된다.

◇금연·비만 피하고 고지방·고칼로리 식사 줄여야

췌장암 치료는 암의 진행 정도와 위치, 환자의 전신 상태 등을 종합적으로 고려해 수술, 항암화학요법, 방사선치료 등을 결정한다. 현재로서는 완치를 기대할 수 있는 유일한 치료법은 수술인데, 결국 수술이 가능한 단계에서 발견하느냐가 중요하다.

췌장암은 아직 확립된 예방 수칙이 없어 일상에서 위험 요인을 피하는 것이 최선이다. 흡연자의 발병 위험은 비흡연자의 1.7배 이상이므로 금연하고 간접흡연도 피해야 한다. 고지방·고칼로리 식사를 줄이고 채소와 과일 위주로 식생활을 바꾸고, 적절한 운동으로 알맞은 체중을 유지하는 것이 좋다. 당뇨병이나 만성 췌장염이 있으면 꾸준히 치료받아야 한다. 직계가족 중 50세 이전 발병자가 있거나 환자가 두 명 이상이면 가족성 췌장암을 의심하고 주의를 기울여야 한다.

고영호 원장은 "초기 증상이 뚜렷하지 않은 췌장암의 위험을 줄이려면 정기적인 건강검진과 자기 관리가 필수적이다"며 "건강검진 시 평소 생활 습관이나 흡연 여부, 몸의 이상 신호를 의료진에게 꼼꼼히 공유하고, 정밀 검사를 통해 지속적으로 건강 상태를 체크하는 습관을 가져야 한다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com