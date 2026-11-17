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더마 스킨케어 브랜드 리들톡스(leedle-tox)가 주요 약국 채널에서의 판매 성과와 해외 소비자들의 관심을 바탕으로 서울 성수동에 위치한 '무신사 뷰티 성수'에 공식 입점했다고 16일 밝혔다.

리들톡스는 모공과 탄력 관리에 특화된 더마 스킨케어 브랜드로, 전문적인 리프팅 케어를 일상적인 홈케어에 접목한 제품을 선보이고 있다. 약국 K-뷰티 기획전 모공 케어 부문에서 판매 1위를 기록했으며, 전 제품에 대해 독일 더마테스트와 피부자극테스트를 완료했다.

지난 11일 개점한 무신사 뷰티 성수는 약 400평 규모의 단독 매장으로, 2층에는 상주 약사가 피부 고민에 따른 상담을 제공하는 '뷰티온누리약국'이 입점해 있다. 리들톡스는 해당 약국의 주요 매대에 기존 약국 판매 제품들과 함께 모공·탄력 관리 브랜드로 배치됐다.

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이번 입점은 명동, 성수, 홍대, 강남 등 주요 상권의 약국에서 거둔 판매 성과를 기반으로 이뤄졌다. 리들톡스는 국내 소비자뿐 아니라 한국을 방문한 외국인 관광객 사이에서도 모공·탄력 집중 케어 제품으로 관심을 얻으며 일부 주력 제품의 일시 품절을 기록한 바 있다.

특히 마스크팩을 비롯한 주요 제품이 관광객 방문이 많은 약국에서 판매 호조를 보이면서 브랜드 인지도를 확대해 왔다. 리들톡스는 이러한 약국 유통 채널에서의 성과가 무신사 뷰티 성수의 초기 입점 브랜드로 선정되는 데 영향을 미쳤다고 설명했다.

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리들톡스의 주요 제품으로는 미세 돌기 구조의 3세대 도깨비 스피큘을 적용한 '코어 앰플(Core Ampoule)'과 '2단 리프팅 마스크(2-Step Lifting Solution)'가 있다. 두 제품은 모공과 피부 탄력 관리를 중심으로 구성됐으며, 일상에서 활용할 수 있는 홈케어 제품으로 선보이고 있다.

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브랜드 측은 최근 한국을 방문하는 외국인 소비자들이 기능성 더마 스킨케어 제품에 관심을 보이는 가운데, 주요 관광 상권의 약국을 중심으로 제품 수요가 이어지고 있다고 전했다. 이에 따라 기존 약국 채널에서 확보한 소비자 접점을 뷰티 전문 유통 채널로 확대해 나간다는 방침이다.

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리들톡스 관계자는 "이번 무신사 뷰티 성수 입점을 계기로 소비자 접점을 확대하고, 주요 뷰티·약국 채널을 통해 글로벌 더마 시장에서의 입지를 강화해 나갈 계획"이라며 "명동과 성수, 홍대, 강남 등 주요 약국에서 국내외 소비자들의 관심과 판매 성과를 확인할 수 있었다" 라고 말했다.