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서울관광재단이 생성형 인공지능(AI)을 활용한 서울 관광 서비스 개발에 나선다. 방한 외국인 관광객의 여행 불편을 해소하거나 서울관광 공공데이터를 활용한 신규 서비스를 발굴하기 위한 일환이다. 17일 서울관광재단에 따르면 29일까지 '2026 서울관광 프롬프톤(Seoul Tourism Prompt-thon)' 참가자를 모집한다. 2026 서울관광 프롬프톤은 생성형 AI와 프롬프트 엔지니어링을 활용해 관광 서비스 아이디어를 실제 작동하는 형태로 구현하는 해커톤이다. 공모 분야는 크게 두 가지다. '내 손 안의 AI 컨시어지', '서울관광 데이터의 재발견' 등이다.

내 손 안의 AI 컨시어지는 교통·결제·언어 장벽 등 외국인 관광객이 서울 여행 중 겪는 불편을 해결할 맞춤형 AI 서비스를 개발하는 것을 목표로 하며, '서울관광 데이터의 재발견'은 서울관광재단이 보유한 관광 공공데이터를 외부 시스템 및 AI와 연계해 새로운 관광 서비스를 만드는 데 초점을 맞췄다.

참가 대상은 전문 개발자뿐 아니라 AI 도구 활용 역량과 아이디어를 갖춘 시민·대학생·청년이다. 1~3명이 한 팀을 구성해 지원할 수 있다. 서울관광재단은 주제 이해도와 구현 타당성, 창의성, 인수 가치 등을 평가해 본선 진출 20개 팀(약 60명)을 선발할 예정이다.

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본선은 11월 11일부터 11월 12일까지 서울관광플라자에서 24시간 연속으로 진행된다. 참가팀은 AI 코딩 에이전트와 프롬프트 엔지니어링을 활용한 '바이브 코딩' 방식으로 웹·앱·AI 에이전트 등 실제 구동 가능한 시제품(프로토타입)을 완성해야 한다.

심사는 실제 구동 및 완성도(35점), 인수 적합성(30점), 기술 활용도(20점), 보안 및 안정성(15점)을 기준으로 이뤄진다. 최종 선정된 6개 팀에는 총 1400만원의 상금이 제공되며, 수상작은 향후 재단의 정식 사업이나 서비스로 발전시킬 기회도 얻게 된다.

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김병민 서울관광재단 대표는 "2026 서울관광 프롬프톤은 시민과 청년의 아이디어를 AI로 빠르게 구현해 보고, 가능성을 현장에서 직접 확인하기 위해 마련했다"며 "시민과 청년들의 번뜩이는 창의력을 바탕으로 서울을 찾는 전 세계 관광객들의 편의를 실질적으로 혁신하는 아이디어를 기대한다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com