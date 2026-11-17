AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 기침이 오래가서 가슴 엑스레이를 찍은 아이, 며칠 뒤 넘어져 팔을 다치는 바람에 또다시 엑스레이를 촬영하게 됐다. 병원에서는 정확한 진단을 위해 다친 팔뿐만 아니라 반대쪽 팔까지 여러 장 찍자고 한다. 부모의 마음에는 걱정이 앞선다. "아직 어린아이인데, 이렇게 여러 번 엑스레이를 찍어도 괜찮을까." 방사선 피폭에 대한 불안감으로 검사를 망설이는 부모들을 위해 소아 엑스레이의 안전성과 촬영 원칙을 짚어봤다.

◇엑스레이, 방사선 사용 영상검사 중 방사선량 매우 낮아

엑스레이는 몸속을 확인하기 위해 방사선의 일종인 'X선'을 이용하는 검사다. 방사선이 몸에 미치는 영향의 크기는 '밀리시버트(mSv)'라는 단위로 나타낸다. 우리는 병원에 가지 않아도 땅과 공기, 우주에서 오는 자연방사선을 매일 받으며 살아간다. 우리나라의 연간 자연방사선량은 약 3.8mSv로 알려져 있으며, 하루 평균 약 0.01mSv에 해당한다.

Advertisement

이를 기준으로 비교해 보자. 5세 아이가 가슴 엑스레이를 정면에서 1장, 측면에서 1장 등 총 2장 촬영할 경우 방사선량은 약 0.01~0.02mSv로, 자연방사선 하루에서 이틀 분량에 해당한다. 팔 엑스레이는 약 0.001mSv 정도로 자연방사선 몇 시간 분량에 불과하다. 반면 5세 전후 어린이의 흉부 CT는 약 2mSv로, 흉부 엑스레이의 약 100~200배이자 자연방사선 약 7개월 분량에 해당한다. 이처럼 엑스레이는 방사선을 사용하는 영상검사 중에서도 방사선량이 매우 낮은 편이다. 다만 실제 방사선량은 아이의 체격과 촬영 부위, 검사 장비 및 촬영 조건 등에 따라 달라질 수 있다.

◇다른 구조에 가려 병변이 보이지 않을 수 있어 여러 번 촬영

Advertisement

그렇다면 왜 한 번만 촬영하지 않고 여러 장을 찍는 것일까. 엑스레이는 입체적인 신체 구조를 한 방향에서 촬영한 평면 영상이기 때문에 다른 구조에 가려져 골절과 같은 병변이 보이지 않을 수 있다. 따라서 정면과 측면 등 두 방향 이상에서 촬영하는 것이 일반적이다. 특히 아이들은 성장판이 있고 성장 과정에서 나타나는 정상적인 구조가 골절처럼 보이기도 한다. 이 경우 다치지 않은 반대쪽을 함께 촬영해 비교하면 보다 정확한 진단에 도움이 될 수 있다. 팔다리 엑스레이는 촬영 한 장당 방사선량이 매우 적어, 의학적으로 필요한 경우 정확한 진단을 통해 얻는 이득이 잠재적인 위험보다 훨씬 크다.

Advertisement

◇불필요한 방사선 노출 최소화 중요…'정당화'·'최적화' 원칙 적용

Advertisement

방사선이 암을 일으킬 위험은 없을까. 많은 양의 방사선에 노출되면 암 발생 위험이 높아질 수 있다는 사실은 잘 알려져 있다. 2012년 영국에서 발표된 소아·청소년 약 18만 명을 대상으로 한 연구에서는 CT 검사로 받은 방사선량이 증가할수록 백혈병과 뇌종양의 발생 위험도 높아지는 것으로 나타났다. 다만 절대적인 위험은 크지 않았다. 연구에서는 10세 미만 어린이 1만 명이 머리 CT를 한 번씩 촬영할 경우, 이후 10년 이내에 백혈병과 뇌종양이 각각 약 1명 추가로 발생할 수 있는 수준으로 추정했다. 참고로 CT를 촬영하지 않더라도 같은 기간 어린이 1만 명 중 각각 약 5명에게 이러한 암이 발생할 수 있다.

일반 엑스레이는 CT보다 훨씬 적은 방사선량을 사용하기 때문에 실제 암 발생 위험이 증가하는지를 연구를 통해 확인하기도 어렵다. 다만 의학계에서는 안전을 위해 아주 적은 양의 방사선이라도 위험이 전혀 없다고 단정할 수는 없다는 전제하에 방사선 방어 체계를 운영하고 있다. 특히 아이들은 성장 과정에 있어 방사선에 상대적으로 민감할 수 있고, 앞으로 살아갈 시간도 길기 때문에 불필요한 방사선 노출을 최소화하는 것이 중요하다.

Advertisement

그렇다고 꼭 필요한 엑스레이 검사까지 피해야 하는 것은 아니다. 정확한 진단과 적절한 치료를 통해 얻는 이득이 잠재적인 방사선 위험보다 훨씬 크기 때문이다.

우리아이들병원 영상의학과 김정례 교수(소아영상의학 전문)는 "소아 영상검사에서는 두 가지 중요한 원칙을 지킨다. 첫째는 검사로 얻는 이득이 잠재적인 위험보다 클 때만 시행하는 '정당화의 원칙'이고, 둘째는 아이의 체격에 맞춰 필요한 부위만 진단에 충분한 최소한의 선량으로 촬영하는 '최적화의 원칙'이다"라고 설명했다.

이어 "부모님들도 이전 병원에서 촬영한 영상이 있다면 진료 시 의료진에게 알리고 해당 영상을 공유하는 것이 좋다. 이를 통해 불필요한 중복 촬영을 줄일 수 있다"고 덧붙였다.

Advertisement

방사선 노출이 걱정된다는 이유로 아이의 엑스레이 검사를 무조건 피하는 것이 반드시 아이에게 도움이 되는 것은 아니다. 중요한 것은 검사의 필요성을 충분히 판단하고, 꼭 필요한 검사는 정확하게 시행하되 불필요한 검사는 최소화하는 것이다. 이것이 아이의 건강을 지키는 가장 합리적인 방사선 안전 원칙이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com