사진출처=ABC뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 시내버스에 말 두 마리가 올라타는 이례적인 장면이 담긴 내부 CCTV 영상이 공개돼 논란이 일고 있다.

ABC뉴스 등 미국 매체들에 따르면 지난 7일(현지시각) 오후 5시쯤 디트로이트의 한 정류장에 시내버스가 도착하자 말 두 마리와 남성 두 명이 탑승하려고 했다.

버스 운전기사는 이들을 보자마자 반갑게 인사했다. 남성들이 말을 버스에 태우고 싶다는 뜻을 밝히자 운전기사는 웃으며 "가능하다"고 말했다. 운전기사는 말들의 탑승을 돕기 위해 휠체어 승강판까지 내려주었다. 이후 말을 데리고 온 남성에게 "체험행사를 위한 서비스 동물인 거지?"라고 물었다. 남성은 그렇다고 답했다.

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말 두 마리는 앞문으로 버스에 들어와 비교적 한산한 차량 내부를 지나간 뒤 뒷문으로 곧바로 내렸다. 운전기사는 문을 닫으며 "조심히 가라. 정말 놀랍다"고 말했고, 말과 함께 내린 남성 중 한 명은 "태워줘서 고맙다"고 외쳤다. 버스는 말들이 내린 뒤 정류장을 떠났다. 당시 버스 안에는 다른 승객도 있었으며, 이 가운데 한 명은 이 장면을 촬영한 것으로 보인다.

한 승객은 인터뷰에서 "버스에 타고 있던 사람들은 말이 차 안에서 용변을 보면 어떻게 하나 하는 생각이 들었다"며 당황스러웠다고 말했다.

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말의 주인은 흑인 카우보이와 도시 지역의 승마 문화를 알리는 영상 촬영 목적에서 버스 탑승을 시도했다고 설명했다.

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영상이 소셜미디어에서 확산하자 디트로이트 교통국은 사건을 조사하고 적절한 조치를 취하겠다고 밝혔다. 교통국은 장애인 보조동물의 버스 탑승은 허용하지만, 이번 말들은 다른 목적으로 버스에 오른 것으로 보인다고 설명했다.

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교통국은 성명을 통해 "이번 행동이 긍정적인 목적을 알리기 위한 것이었다는 점은 이해한다"면서도 "대중교통을 이용하는 다른 승객과 말 모두에게 안전상의 우려를 초래했다"고 밝혔다.

이어 이번 사건을 계기로 모든 버스 운전기사에게 관련 규정과 안전 절차를 다시 교육하고, 시민들에게도 교통국의 안전 운행 정책을 알리겠다고 덧붙였다. 해당 운전기사에 대한 징계 여부를 묻는 질문에는 구체적인 인사 조치는 공개하지 않았지만, 당사자와 면담했다고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com