연말 대목을 앞두고도 외식 자영업 시장의 분위기가 좋지 못하다. 직장인들은 회식 횟수를 줄이고, 소비자들은 가격을 꼼꼼히 비교하면서 외식 수요 회복을 기대하기 어려워진 탓이다. 외식업체들은 메뉴 구성을 다양화해 고객 선택권을 넓히거나 주력 상품의 경쟁력을 높이는 방식으로 대응하고 있다. 한 매장에서 여러 종류의 음식을 제공하는 복합형 매장과 특정 메뉴의 품질을 강화하는 전문화 전략 등이 대표적이다.

지난 10월 말 소상공인시장진흥공단이 발표한 경기동향 조사에 따르면 10월 소상공인 체감경기지수(BSI)는 73.2로 전월보다 3.3포인트 하락했다. 지수가 100을 밑돌면 경기가 좋다고 느끼는 사업자보다 나쁘다고 느끼는 사업자가 많다는 의미다. 소비 위축과 비용 부담이 이어지고 있는 만큼 외식업계를 중심으로 메뉴 경쟁력과 가격 경쟁력을 동시에 확보하려는 움직임이 나타나고 있다.

죽이야기는 기존 죽 메뉴에 솥밥을 더하는 방식으로 사업 영역을 확장하고 있다. 기존 죽을 솥죽으로 업그레이드하고 솥밥을 추가하면서 한식 캐주얼 레스토랑으로 브랜드 리뉴얼을 진행했다. 1인 전용 압력솥 조리 방식을 도입해 주문 즉시 조리하는 방식으로 메뉴의 신선함과 프리미엄 이미지를 강화한 것이 특징이다. 전기 압력솥을 활용해 조리 편의성과 위생을 확보하고 따뜻한 식사를 제공하는 데도 중점을 뒀다. 기존 주력 메뉴의 정체성을 유지하면서 식사 메뉴를 확장해 고객층을 넓히려는 전략으로 풀이된다.

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구시아푸드마켓은 다양한 메뉴와 가격 경쟁력을 결합한 푸드코트형 매장으로 차별화를 꾀하고 있다. 덮밥과 분식, 중식, 쌀국수, 돈카츠, 볶음밥, 찌개, 국밥, 비빔밥, 햄버거, 커피 등 여러 종류의 메뉴를 한곳에서 제공해 소비자의 선택 폭을 넓혔다. 특히 메뉴 가격을 일반 음식점의 60~70% 수준으로 책정해 가격 부담을 낮췄다. 외식비 부담이 커진 소비자에게 다양한 메뉴를 합리적인 가격에 제공해 방문 수요를 확보하기 위한 일환이다.

메뉴를 무작정 늘리기보다 기존 주력 상품의 경쟁력을 높이는 데 집중하는 업체도 있다. 외식 소비가 위축된 상황에서 브랜드 고유의 맛과 품질을 유지해 고객 이탈을 막기 위한 전략적 선택이다. 망향비빔국수는 비빔국수를 주력 메뉴로 내세우며 건강한 맛을 강조하고 있다. 야채수와 백김치를 자체 망향식품공장에서 전통 방식으로 제조·공급해 매장별 맛의 편차를 줄이고 일정한 품질을 유지하는 데 주력하고 있다.

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가맹본부 차원에서는 매장 경쟁력뿐 아니라 운영 효율을 높이려는 움직임도 나타나고 있다. AI 시대에 맞춰 프랜차이즈 전용 ERP 경영관리 서비스를 활용하는 업체가 늘어나는 추세다. 가맹점 모집과 계약, 개점 이후 관리 등에 들어가는 시간과 비용을 줄여 수익성을 확보하겠다는 전략적 선택이다. 리드플래닛 관계자는 "가맹계약의 경우 진행 과정이 상당히 까다롭기 때문에 많은 시간과 비용이 발생한다"며 "리드플래닛에서 제공하는 가맹점 전자계약 프로그램 리드컨트랙트는 시간과 비용을 낮추고 영업력과 관리 효율을 높여주고 있다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com