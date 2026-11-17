자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본 후지산에서 등반 도중 실종된 중국인 20대 남성이 9일째 발견되지 않고 있다.

실종자의 가족은 남성을 찾아 구조하는 데 도움을 준 사람에게 최대 1억원의 사례금을 지급하겠다고 밝혔지만, 무리하게 수색에 나설 경우 추가 사고가 발생할 수 있다는 우려가 제기됐다.

일본 매체 TV아사히는 17일 방송된 뉴스 프로그램 '굿모닝'을 통해 폐쇄 기간 중 후지산에 올랐다가 실종된 중국인 남성의 수색 상황과 가족이 내건 사례금 내용을 보도했다.

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일본 경찰 등에 따르면 중국 국적의 20대 남성은 지난 8일 오전 야마나시현 후지산 요시다구치 중턱에서 혼자 등반을 시작한 뒤 연락이 끊겼다. 당초 친구들과 함께 산에 오르려 했지만, 후지산이 폐쇄된 기간이라는 사실을 확인한 친구들은 등반을 포기했다. 그러나 남성은 혼자 산에 올랐다.

남성은 같은 날 오전 11시 30분쯤까지 휴대전화로 친구와 영상과 메시지를 주고받았지만 이후 연락이 두절됐다. 텐트나 설산 등반에 필요한 장비도 갖추지 않았던 것으로 알려져 사고 가능성이 제기됐다.

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경찰과 소방당국은 지난 10일부터 헬기를 투입하는 등 수색에 나섰지만 남성의 행방은 확인되지 않고 있다.

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남성의 가족은 더 많은 사람이 수색에 도움을 줄 수 있도록 거액의 사례금을 내걸었다. 중국 언론 보도에 따르면 실종자의 친족은 남성이 생존한 상태로 발견될 경우 수색·구조에 참여한 사람에게 1200만엔(약 1억원)을 지급하겠다고 밝혔다. 시신을 발견하면 240만엔(약 2000만원)을 지급하겠다는 입장이다.

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이 같은 소식이 알려지면서 일본에서는 사례금이 오히려 무리한 수색을 부추길 수 있다는 우려가 나오고 있다.

한 산악 구조 전문가는 지금 같은 시기에 후지산을 오르는 것은 매우 위험하다고 경고했다. 겨울철 후지산은 기상 상황이 급변하기 쉽고, 눈과 강풍 등으로 구조 활동 자체가 어려워질 수 있어서다. 수색에 나선 사람이 조난당하는 2차 사고 가능성도 배제할 수 없다고도 덧붙였다.

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전문가는 특히 가족이 사례금을 내걸었다는 소식에 일반 등산객이나 민간인이 무리하게 산에 들어갈 가능성을 걱정했다. 그는 "사례금을 내걸면 산에 들어가는 사람들이 생기지 않을까 우려된다"며 "겨울철 등반은 자제해 달라"고 당부했다.

후지산은 통상 등산 시즌이 끝나면 주요 등산로가 폐쇄된다. 특히 겨울철에는 기온이 급격히 떨어지고 강풍과 적설 등으로 위험성이 커진다. 산악 경험이 있더라도 겨울 산행 장비와 충분한 준비 없이 입산하는 것은 생명을 위협할 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com