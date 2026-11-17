자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 입안에 뚜렷한 상처가 없는데도 혀가 화끈거리거나, 치아가 정상인데도 맞물림이 어긋난 듯한 불편감이 계속된다면 뇌의 감각 조절 기능 이상을 의심해 봐야 한다. 그동안 치아나 구강 점막의 국소적 문제로 여겨지기 쉬웠던 '구강작열감증후군'과 '교합감각이상'이 실제로는 신경계의 감각 처리 오류에서 비롯되며, 두 질환이 뇌의 감각 조절 과정에서 공통 기전을 공유할 수 있다는 분석이 나왔다. 강동경희대학교치과병원 구강내과 최은혜 교수는 두 질환의 발생 기전과 신경학적 공통점을 비교 고찰한 리뷰 논문을 국제학술지 '구강재활학저널(Journal of Oral Rehabilitation)'에 게재했다.

◇입안에 상처 없는데 화끈, 치아 정상인데 맞물림 불편

구강작열감증후군은 입안에 뚜렷한 병변이 없는데도 혀나 입천장 등에서 화끈거리거나 타는 듯한 통증이 지속되는 질환이다. 미각 변화, 입 마름을 동반하기도 하며, 식사 중에는 증상이 일시적으로 완화되는 경우도 있다.

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교합감각이상은 치아의 맞물림에 객관적으로 확인되는 문제가 없는데도 치아가 어긋나거나 불편하게 맞물린다고 느끼는 질환이다. 구강작열감증후군과 달리 식사 중에는 오히려 맞물림을 더 의식하게 되는 경우가 많다. 환자는 지속적인 불편감으로 치아를 반복해서 확인하거나 교합 조정 등 치과 치료를 요구하기도 한다. 두 질환 모두 눈에 보이는 이상만으로 증상을 설명하기 어려워 진단과 치료에 어려움이 있다.

최은혜 교수는 기존에 발표된 여러 연구 결과를 종합해 두 질환의 발생 기전과 신경학적 공통점을 비교 고찰했다. 펍메드(PubMed), 스코퍼스(Scopus), 구글 스칼라(Google Scholar) 등 3개 학술 데이터베이스에서 구강작열감증후군, 교합감각이상 등의 문헌을 검색하고 검토했다. 특히 뇌의 구조와 기능을 살펴본 신경영상 연구, 감각 자극에 대한 반응을 평가한 감각검사 연구, 약물치료 관련 연구를 중심으로 두 질환의 발생 기전과 공통점을 비교 분석했다. 이번 논문은 체계적 문헌고찰이 아닌 서술적 고찰(narrative review)로, 두 질환의 관계를 설명하는 가설적 개념 모델을 제안했다.

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◇구강작열감증후군은 통증 신호 증폭, 교합감각이상은 감각 조절 이상

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문헌 고찰 결과, 구강작열감증후군은 통증을 전달하는 삼차신경 미세 신경섬유의 기능 이상과 뇌에서 통증 신호가 증폭되는 현상이 주요 기전으로 제시됐다. 반면 교합감각이상은 치아 주변의 감각신경은 비교적 정상이지만, 뇌가 치아의 맞물림을 과도하게 불편하게 받아들이는 것이 주요 기전으로 제시됐다. 실제로 교합감각이상 환자는 치아 접촉을 감지하는 능력은 건강한 사람과 비슷했지만, 같은 자극을 불편하다고 느끼는 기준은 더 낮았다는 연구 결과가 있다. 즉, 구강작열감증후군은 통증이 과도하게 느껴지고, 교합감각이상은 정상적인 치아 맞물림도 불편하게 느껴진다는 차이가 있다.

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◇증상 다르지만, 뇌의 감각 조절 기능에 공통점

두 질환은 주요 증상과 발생 기전에서 차이를 보이지만, 뇌의 전전두엽과 전두엽-선조체 회로 등 감각 조절에 관여하는 신경계 기능 변화가 공통적으로 관련될 가능성이 제시됐다. 이러한 신경계는 감각 정보의 중요도를 판단하고 통증이나 불편함을 조절하는 역할을 한다. 특히 두 질환 모두 입안의 감각에 지나치게 주의를 기울이거나 정상적인 감각을 과도하게 불편하게 받아들이는 현상과 관련이 있을 가능성이 제시됐다. 다만 이번 연구에서 제시된 공통점을 명확히 확인하기 위해서는 추가 연구가 필요하다.

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두 질환은 발생 기전이 다른 만큼 치료 방법도 달라야 한다. 구강작열감증후군은 신경성 통증을 줄이고 뇌의 통증 조절 기능을 개선하는 약물치료를 고려할 수 있다. 반면 교합감각이상은 치아 자체의 문제보다 뇌의 감각 처리와 조절 기능에 초점을 맞춘 치료가 중요하다. 다만 교합감각이상은 약물치료 효과에 대한 근거가 아직 부족해 환자 상태에 따른 신중한 접근이 필요하다. 특히 치아에 뚜렷한 이상이 없는데도 반복적으로 치아를 삭제하거나 교합을 조정하면 오히려 증상이 악화될 수 있어 주의해야 한다.

이번 논문은 구강작열감증후군과 교합감각이상의 공통점과 차이점을 신경학적 관점에서 비교하고, 환자별 증상과 발생 기전에 따른 맞춤 치료의 필요성을 제시했다.

최은혜 교수는 "구강작열감증후군과 교합감각이상은 꾀병이나 기분 탓이 아니라, 신경계가 입안의 감각을 처리하는 과정에서 생기는 실제 증상일 수 있다"며 "치아에 뚜렷한 이상이 없는데 불편감이 계속된다면 반복적인 치아 삭제나 교합 조정보다 구강내과에서 먼저 정확한 평가를 받는 것이 바람직하다"고 말했다. 이어 "두 질환의 공통 기전은 아직 가설 단계인 만큼, 추가 연구를 통해 환자별 특성에 맞는 치료 방법을 마련하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com