[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진) 정형외과 김중일 교수팀(정호정 교수, 차선호 전공의 4년차)은 지난 10월 23일과 24일에 세종대학교 대양AI센터에서 열린 '2026년 대한정형외과컴퓨터수술학회 국제학술대회(CAOS-KOREA International Congress 2026)'에서 최우수 구연상과 우수 포스터상을 동시에 수상했다.

김중일 교수팀은 지난해 대한정형외과컴퓨터수술학회 국제학술대회에서 우수 구연상을 받은 데 이어 올해 두 부문에서 수상하며 2년 연속 수상 성과를 거뒀다. 특히 이번에는 정형외과 차선호 전공의 4년 차가 제1저자로 참여한 연구가 최우수 구연상에 선정돼 의미를 더했다.

최우수 구연상을 받은 연구는 '기능적 정렬을 적용한 로봇 인공슬관절 전치환술 후 3도 이상의 잔여 내반 정렬은 환자의 하지 정렬 만족도 저하와 관련이 없다'이다.

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기존 무릎인공관절수술에서는 수술 후 다리를 일직선에 가깝게 교정하는 것을 중요하게 여겨왔다. 그러나 연구팀이 기능적 정렬을 적용한 로봇 무릎인공관절수술 환자 152례를 분석한 결과, 수술 후 내반 정렬이 3도 이내인 환자군과 3도를 초과하는 환자군 사이에 하지 정렬 만족도의 유의한 차이가 없었다. 특히 3도를 초과하는 내반 정렬이 남은 환자의 92.1%가 자신의 다리가 거의 곧다고 인식하는 것으로 나타났다. 이는 획일적인 정렬 기준보다 환자 개개인의 해부학적 특성을 고려한 수술 전략이 중요할 수 있음을 시사한다.

우수 포스터상을 수상한 연구는 '기능적 정렬을 적용한 로봇 인공슬관절 전치환술에서 환자 맞춤형 대퇴골 삽입물 회전은 슬개대퇴관절 형태 및 임상 결과에 부정적인 영향을 미치지 않는다'이다.

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김중일 교수 연구팀은 로봇 무릎인공관절수술 환자 201명을 대상으로 대퇴골 인공관절 삽입물의 회전 방향에 따른 임상 결과를 비교했다. 그 결과, 삽입물이 안쪽으로 회전된 환자군과 바깥쪽으로 회전된 환자군 사이에 슬개대퇴관절의 형태나 수술 후 임상 결과에서 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다. 이는 환자의 해부학적 구조와 인대 균형을 고려해 삽입물의 회전 방향을 조정하는 환자 맞춤형 정렬 기법의 임상적 적용 가능성을 제시했다.

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두 연구는 모두 환자마다 다른 무릎의 해부학적 구조와 인대 균형을 고려하는 기능적 정렬(Functional Alignment) 기반 로봇 무릎인공관절수술에 관한 것이다. 기존의 일률적인 정렬 방식에서 나아가 환자 본연의 무릎 특성을 반영하는 수술 전략의 임상적 근거를 제시했다는 점에서 의미가 있다.

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김중일 교수팀은 지난해에도 로봇 무릎인공관절수술에서 새로운 경골 중심점 설정 방법을 통해 수술 정확도를 높이는 연구로 우수 구연상을 수상했다. 지난해 수술 정확도 향상에 이어 올해는 환자 맞춤형 정렬의 임상적 가치를 다룬 연구로 2년 연속 수상하는 성과를 거뒀다.

김중일 교수는 "2년 연속 국제학술대회에서 좋은 평가를 받고, 올해는 두 부문에서 동시에 수상하게 돼 뜻깊다"며 "특히 젊은 의료진이 임상 현장에서 얻은 경험과 궁금증을 연구로 발전시켜 성과를 거뒀다는 점에서 의미가 크다. 앞으로도 환자 맞춤형 로봇 인공관절수술의 발전을 위한 임상 연구와 후학 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

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차선호 전공의 4년차는 "전공의 수련 과정에서 김중일 교수님의 지도 아래 임상에서 생긴 궁금증을 실제 연구로 발전시킬 수 있었고, 그 결과 국제학술대회에서 좋은 평가를 받게 돼 영광스럽다"며 "앞으로도 임상과 연구에 성실히 임하며 환자 치료에 실질적으로 도움이 되는 연구를 이어가겠다"고 말했다.

한편, 김중일 교수는 환자 맞춤형 기능적 정렬 기반 로봇 무릎인공관절수술 연구에 주력하고 있다. 특히 피부 절개와 연부조직 손상을 최소화하고 후방십자인대를 보존하는 최소침습 수술법(MISI)을 미국 뉴욕 HSS(Hospital for Special Surgery)의 피터 스컬코 교수와 공동 개발해 국내 최초로 임상에 적용하고 있다. 한림로봇인공관절교육센터장으로서 국내외 정형외과 의사 550여 명을 교육하는 등 임상·연구·교육 분야에서 성과를 이어가고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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