사진출처=E2W, 스코틀랜드 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 우크라이나 전직 장관 출신 국회의원이 생방송 인터뷰 도중 카메라를 조정하다 하반신이 노출되는 해프닝을 겪었다. 여성 진행자는 잠시 놀란 표정을 지었지만 곧바로 시선을 인터뷰 자료로 돌리고 질문을 이어갔다.

영국 매체 스코틀랜드 선은 14일(현지시각) 우크라이나 국회의원 올렉시 쿠체렌코(65)가 키이우TV와 원격 생방송 인터뷰를 하던 중 뜻하지 않게 신체가 노출됐다고 보도했다.

당시 쿠체렌코는 러시아의 공격으로 악화한 우크라이나 에너지 상황을 설명하고 있었다. 인터뷰 도중 카메라 각도를 조정하려고 손을 뻗었고, 카메라가 아래쪽을 향하면서 바지를 입지 않은 하반신이 화면에 잡혔다.

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인터뷰를 진행하던 율리아 글로자 앵커는 갑작스러운 상황에 눈썹을 치켜올리며 놀란 기색을 보였다. 그러나 곧 시선을 손에 든 메모로 돌린 뒤 침착하게 질문을 이어갔다. 쿠체렌코는 짧게 "죄송합니다"라고 말했지만, 별다른 해명 없이 에너지 문제에 관한 설명을 계속했다.

해당 장면은 소셜미디어를 통해 빠르게 확산했다. 일부 네티즌은 쿠체렌코의 행동을 비판하거나 조롱했고, 다른 이용자들은 돌발 상황에도 인터뷰를 이어간 여성 앵커의 침착한 대응을 높이 평가했다.

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쿠체렌코는 우크라이나 주택·공공서비스부 장관을 지냈으며, 자포리자주 주지사로도 활동한 정치인이다. 현재는 우크라이나 의회 에너지위원회 제1부위원장을 맡고 있으며 네 차례 국회의원을 지낸 원로 정치인이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com